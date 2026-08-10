Siguen desapariciones de menores de edad tras recibir ofertas de empleo

Cristopher Adán García Gutiérrez

Cristopher Adán García Gutiérrez, de 17 años de edad, tiene ocho días que desapareció, después de recibir en Facebook una propuesta de trabajo y de que acudió a una supuesta cita relacionada con el empleo que le ofrecieron. Esto ocurrió el 2 de agosto. El adolescente fue visto por última vez luego de salir de la casa de una familiar en Balcones del Rosario, municipio de Tonalá.

Sus seres cercanos se manifestaron y durante unas horas cerraron dos carriles de la Avenida López Mateos cerca del cruce con Periférico sur, en Zapopan.

Los manifestantes indicaron que pudieron sabe que Cristopher, quien es alumno de uno de los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), se fue en un automóvil blanco junto con unos hombres que pasaron por él.

Después de eso quedó incomunicado y no responde a los mensajes y llamadas que le han hecho sus familiares.

TAMBIÉN CIERRAN AUTOPISTA A COLIMA

La autopista a Colima, a la altura del kilómetro 40, en las inmediaciones de Acatlán de Juárez, fue bloqueada a la circulación por familiares y amigos de las jóvenes vecinas de ese municipio Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19, quienes están en calidad de desaparecidas desde el 27 de julio, luego de que salieron de Acatlán de Juárez para acudir a un trabajo que les ofrecieron en Puerto Vallarta.

Violeta Santana Bueno

La vicefiscal de Desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, informó el jueves de la semana pasada que hay indicios de que las muchachas arribaron a la central camionera del puerto, y que fue ahí donde se perdió el contacto con ellas.