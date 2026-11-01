Cardenal reconoce acuerdo entre federación y el estado para atender crisis del agua

El arzobispo de Guadalajara durante la entrevista dominical que otorga a los reporteros en Catedral.

La crisis del agua tiene tantas facetas que ahora que ya no sale el agua con olor desagradable, lo que muchas familias deben enfrentar son los tandeos y la falta de agua, reconoció el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara.

El líder religioso reconoció que el gobierno federal y el gobierno de Jalisco llegaron a un acuerdo para trabajar en la solución de la crisis del agua. Sin embargo, dijo, el problema tardará en resolverse.

Ya se observa una salida a la crisis hídrica, precisó.

“Sí. No solo por la cooperación o la unión para resolver el problema entre el gobierno federal con el estatal, sino por las acciones que el gobernador y su equipo están constantemente publicando de que hay acción y esperemos que mientras se viva la emergencia, haya soluciones que resuelvan en la medida de lo posible”, subrayó.

Del nuevo secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid, quien llegó en lugar de Salvador Zamora, el cardenal espera que exista una mejoría en la relación del gobierno de Jalisco con todos los sectores sociales y reconoció que el mandatario jalisciense haga ajustes a su gabinete.

“Yo lo que veo es que hay la libertad de las personas en el gobierno de hacer ajustes, de hacer renovaciones en su equipo y yo solamente veo eso. Sin duda que es con la intención de mejorar el servicio que están comprometidos a ofrecer. No tengo yo otras informaciones o elucubraciones, de a que se debe, sencillamente supongo que sea por eso”, dijo.

Hasta el momento, aún no existe una cuantificación de los daños que sufrió la Catedral de Guadalajara, tras la manifestación del domingo 18 de octubre, cuando se grafitearon los muros. Por ello, aún no hay fecha para realizar las reparaciones.

“En otras ocasiones, es el gobierno del estado y a veces, en combinación con el gobierno municipal que se hacen cargo de la reparación, porque hay que tener en cuenta que no nomás es tallar y borrar. Tiene que haber una fórmula para que la cantera no se dañe. Ellos se hacen cargo y se hacen cargo también de los gastos”, finalizó.