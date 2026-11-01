Lemus reivindica a la infancia como prioridad de gobierno

“Aún en los días más difíciles hay una cosa que tengo clara: pase lo que pase, trabajaré por las niñas y los niños”, expresó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

Señaló que durante sus 11 años de servicio público la niñez ha sido su guía y principal motor, al considerar que acercar a las nuevas generaciones al arte, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente contribuye a formar adultos más responsables y saludables. “Lo que hagamos hoy por ellas y ellos definirá el tipo de sociedad que seremos mañana”, afirmó.

Una visión que ha estado presente en sus anteriores administraciones municipales en Zapopan y Guadalajara, donde impulsó proyectos de infraestructura y desarrollo social dirigidos a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes. Entre las acciones destacan la construcción y recuperación de parques y espacios públicos, la rehabilitación de unidades deportivas, la creación de las Colmenas y centros de atención al autismo, así como actividades culturales, educativas y deportivas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de las nuevas generaciones.