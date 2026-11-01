Alertan sobre fraudes a través de la “ingeniería social”

Ciberdelincuencia Ciberdelincuencia (La Crónica de Hoy)

En noviembre, “Mes de la Ciberseguridad”, la Coordinación de Prevención del Delito y la Policía Cibernética, pertenecientes a la Fiscalía del Estado, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir riesgos asociados a la denominada “ingeniería social”, y así la ciudadanía pueda proteger su información personal y financiera, aparte de fomentar prácticas seguras en los entornos digitales.

La Fiscalía aclaró que la “ingeniería social” consiste en manipular la confianza, las emociones o las decisiones de las personas para conseguir información o beneficios indebidos.

Agregó que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de instituciones bancarias, empresas, autoridades, familiares, personas conocidas o personal de soporte técnico mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería.

“Cualquier persona puede ser objeto de estas prácticas. La información que se comparte en redes sociales, los hábitos de navegación y el desconocimiento de los riesgos digitales pueden facilitar que los engaños parezcan legítimos”, indicó la dependencia estatal.

Alertó de que en materia de ciberseguridad, se deben identificar señales de engaño, verificar la identidad de quien establece contacto y evitar decisiones apresuradas son medidas esenciales para prevenir la ingeniería social.

RECOMENDACIONES:

• Verificar la identidad de quien establece contacto antes de compartir información o realizar alguna acción.

• Desconfiar de los mensajes que generan urgencia, ya que pueden utilizarse para presionar y evitar que se verifique la información.

• Mantener la calma antes de responder a un mensaje que provoque miedo, preocupación, curiosidad o una reacción emocional intensa.

• Evitar proporcionar NIP, CVV, contraseñas o códigos de verificación mediante llamadas, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería.

• Desconfiar de ofertas y beneficios poco creíbles, ya que pueden ser señales de fraude.

• Revisar los enlaces y archivos recibidos, verificar quién los envía y confirmar que sean legítimos.

• Proteger la información que se comparte en redes sociales, ya que puede ser utilizada para personalizar engaños o suplantar la identidad de personas conocidas.

• Antes de realizar transferencias, efectuar pagos o compartir información sensible, verificar la solicitud mediante un canal de comunicación independiente y con datos de contacto de una fuente confiable.

La Fiscalía del Estado recalcó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y promover el uso seguro y responsable de la tecnología para contribuir a la protección de la información personal y prevenir engaños y fraudes en los entornos digitales.