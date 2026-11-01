Dictan medio siglo de prisión a banda de secuestradores

Secuestradores sentenciados a 50 años de prisión

La Fiscalía del Estado informó que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de tres mujeres y dos hombres implicados en el delito de secuestro agravado, en perjuicio de una pareja de comerciantes del municipio de Jocotepec.

Los sentenciados están identificados como Sergio “N”, Ulises Alejandro “N”, Esmeralda “N”, Érika Mariana “N” y Paola Estefanía “N”.

La dependencia indicó que la investigación del caso inició en octubre de 2018, después de que las víctimas fueron privadas de la libertad a mano armada en su negocio ubicado en el municipio de Jocotepec, por Sergio “N” y Ulises Alejandro “N”, mientras que Érika Mariana “N” los esperaba en una camioneta Jeep para trasladar a los rehenes a un inmueble ubicado en San Juan Cosalá.

Poco después los captores exigieron a los familiares de sus víctimas, la suma de 10 millones de pesos a cambio de su liberación.

Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía localizaron e irrumpieron en el inmueble en donde permanecían los rehenes y ahí lograron la captura de los cinco involucrados, así como la liberación de la pareja de comerciantes.

El Ministerio Público aportó los medios de prueba y los testimonios de las víctimas, con lo que demostró la culpabilidad de la célula delictiva.

Tras acreditarse la responsabilidad penal de las tres mujeres y los dos hombres, un tribunal judicial dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión y el pago de una multa de 322 mil 400 pesos para cada uno de los implicados.