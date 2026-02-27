Para cuidar del Bosque Los Colomos y la zona aledaña, el Gobierno de Guadalajara instala en esta área verde, módulos para mantener presencia de elementos de la Coordinación Municipal de Gestión de Riesgos, Protección Civil y Bomberos.

Supervisa Vero Delgadillo módulo de bomberos en Colomos

Vero Delgadillo, Presidenta de Guadalajara, acudió a supervisar el avance en los trabajos, de estos módulos que, además, se realizan con técnicas y materiales amigables con el medio ambiente.

Supervisa Vero Delgadillo módulo de bomberos en Colomos

“Estos módulos nos van a permitir tener ese cuidado con el Bosque al ayudarnos a tener una respuesta más inmediata en caso de incendio (…) tanto en época de lluvia como todo el año tener una respuesta más inmediata a cualquier suceso de este lado de la Ciudad”, comentó Vero Delgadillo.

“La construcción de estos módulos ha sido muy amable con el medio ambiente, cuidando nuestros Colomos”.

El sistema de construcción es mediante un sistema ligero, con perfiles metálicos cortados, plegados y preensamblados, lo que permite retirarlos cuando se requiera.

Supervisa Vero Delgadillo módulo de bomberos en Colomos

Serán tres módulos con una superficie total de 97.68 metros cuadrados, en los cuales se habilitarán áreas de oficina, dormitorios y espacio para la higiene de los elementos.

De manera anual, personal de Protección Civil y Bomberos acude en época de estiaje al bosque para cuidarlo y evitar incendios y otros riesgos. Con estos módulos, además de brindarles condiciones dignas, permitirá aumentar el número de elementos en el lugar.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara trabaja en el fortalecimiento de los cuerpos de emergencia para cuidar la integridad de todas las tapatías y tapatíos.