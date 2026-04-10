MiBici amplía recorridos en Pascua tras éxito de usuarios en Semana Santa

Tras la respuesta positiva registrada durante Semana Santa, el sistema de bicicletas públicas MiBici replicará la ampliación del primer periodo de uso a 45 minutos durante el fin de semana de Pascua, del 10 al 12 de abril, con el objetivo de facilitar recorridos recreativos más largos sin costo adicional en el Área Metropolitana de Guadalajara.

MiBici

La medida surge luego de que del 2 al 5 de abril se registraran 32 mil 217 viajes, una cifra que confirma el creciente interés de las y los usuarios por utilizar la bicicleta como una alternativa de movilidad durante el periodo vacacional.

La ampliación del tiempo permite disfrutar trayectos más amplios y recorrer distintos puntos de la ciudad con mayor comodidad.

Actualmente, el sistema cuenta con más de 22 mil usuarios activos y una red de 370 estaciones automatizadas, disponibles todos los días del año de 5:00 a 00:59 horas, lo que lo consolida como una de las opciones de movilidad sustentable más importantes de la ciudad.

Su funcionamiento permite tomar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en la misma o en otra distinta, lo que facilita la conexión entre distintos puntos del área metropolitana.

Además de ofrecer una alternativa accesible y práctica, el uso de la bicicleta trae consigo múltiples beneficios: mejora la salud física, reduce emisiones contaminantes, disminuye el tráfico y permite redescubrir la ciudad a un ritmo más cercano.

Muchas de las estaciones están ubicadas cerca de espacios públicos y áreas verdes, como los parques Parque Ávila Camacho, Parque Revolución, Parque Zuno y Parque de las Estrellas, lo que facilita el acceso a actividades recreativas.

MiBici

El sistema continúa evolucionando y este año ya dio paso importantes con la incorporación de bicicletas eléctricas, lo que amplia aún más las posibilidades de desplazamiento para los usuarios.

El Gobierno de Jalisco apuesta por una movilidad más limpia y activa, MiBici se consolida como una opción ideal para recorrer y disfrutar la ciudad.