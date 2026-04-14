Jalisco compite con el corazón: abanderan a su selección rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

Con un mensaje centrado en la disciplina, el orgullo y la formación integral que brinda el deporte, Pablo Lemus Navarroencabezó el abanderamiento de la Selección Jalisco que competirá en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional CONADE 2026, una de las plataformas más importantes para el desarrollo de talento rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La delegación jalisciense está conformada por 2 mil 768 atletas, de los cuales 2 mil 313 participarán en deporte convencional y 455 en deporte adaptado, compitiendo en 54 disciplinas. Durante la ceremonia realizada en el Polideportivo Metropolitano, el mandatario estatal hizo un llamado a representar al estado con entrega y valores.
“Este año vamos a meter más dinero, más presupuesto (...), vamos a duplicar el apoyo en becas y viáticos para deportistas para que vayan a competir a distintas partes del mundo”, afirmó el Gobernador.
Al tomar protesta, Lemus Navarro exhortó a las y los atletas a competir con dignidad y compromiso. “Por eso les pregunto a ustedes, a esta escolta y a todos nuestros deportistas, si protestan representar con dignidad, patriotismo y honor al Estado de Jalisco, cumpliendo siempre con los principios de disciplina, honestidad y juego limpio”, expresó, a lo que la delegación respondió con firmeza.
El Gobernador también subrayó el papel del deporte como herramienta de transformación personal y social. “El deporte forma, da disciplina, enseña a trabajar en equipo, nos ayuda a tener una mentalidad triunfadora, propositiva ante la vida”, sostuvo.
Además del incremento en becas y viáticos, se anunció una inversión de 33 millones de pesos para fortalecer el cuerpo de entrenadores y brindar estímulos a quienes ya forman parte del sistema deportivo estatal, consolidando así el ecosistema que ha permitido a Jalisco mantenerse como líder nacional.
En la edición 2025 de la Olimpiada Nacional, Jalisco rompió su propio récord con 481 medallas de oro, superando las 478 obtenidas en 2024, y alcanzando un total de mil 74 preseas. Estos resultados reflejan la consistencia de una entidad que aporta más del 25 por ciento de las medallas internacionales del país y que continúa siendo el principal semillero de talento deportivo en México.
Durante la ceremonia, el Gobernador recibió la bandera nacional de manos de atletas históricos como Juan René Serrano, Jashia Luna Alfaro, Brenda Magaña, Gabriela Medina, Arturo Rodríguez y Mariana Cifuentes, integrantes de la generación que conquistó la primera Olimpiada Nacional en el año 2000.
Posteriormente, el lábaro patrio fue entregado a la nueva escolta conformada por figuras actuales como Orlando Mantilla, Victoria Fernanda García, Edna Jiménez, Suri Cueva, Andrea Paola Gómez y Luis Mario Martínez.
En el acto también participó Fernando Ortega Ramos, Director General de Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), quien destacó el compromiso de las y los deportistas: “Ustedes que vestirán este uniforme (...) deben recordar que no representan una delegación, representan a millones de jaliscienses que han creído en el deporte como una forma de vida (...) compitan con el corazón”.
La ceremonia contó con la presencia de Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, así como atletas, paratletas, entrenadores, metodólogos y familiares, en un ambiente que reafirmó el orgullo y la identidad de una delegación que año con año pone en alto el nombre de Jalisco.
PARA SABER
En el año 2000 la escolta fue conformada por:
● Juan René Serrano Gutiérrez: Tiro con arco; Doble finalista Olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012.
● Jashia Luna Alfaro: Clavados: Finalista Olímpica en Atenas 2004.
● Brenda Vianey Magaña Almaral: Gimnasia artística; Atleta Olímpica en Atenas 2004.
● Gabriela Medina Solorzano: Atletismo; Atleta Olímpica en Beijing 2008.
● Arturo Rodríguez Faisal: Frontón; Multicampeón mundial.
● Mariana Cifuentes Castro: Natación artística; Atleta Olímpica en Beijing 2008.
Este año la escolta de la Selección Jalisco está conformada por:
● José Orlando Mantilla Alcolea: Levantamiento de pesas; Medallista de bronce en campeonato mundial junior, campeón y récord panamericano youth y ranking #1 de su división en México.
● Victoria Fernanda García Caldera: Natación; Multimedallista de oro en la Olimpiada Nacional 2025.
● Edna Esmeralda Jiménez Villalba: Lucha; Medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y atleta invicta en la Olimpiada Nacional.
● Suri Zoé Cueva Lobato: Clavados; Medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y clasificada a la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados 2026 (a celebrarse en mayo en Beijing, China).
● Andrea Paola Gómez Ávila: Paratletismo.
● Luis Mario Martínez Castillo: Paranatación.