Jalisco compite con el corazón: abanderan a su selección rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

Con un mensaje centrado en la disciplina, el orgullo y la formación integral que brinda el deporte, Pablo Lemus Navarroencabezó el abanderamiento de la Selección Jalisco que competirá en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional CONADE 2026, una de las plataformas más importantes para el desarrollo de talento rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Selección Jalisco rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026 (HECTOR HERNANDEZ)

La delegación jalisciense está conformada por 2 mil 768 atletas, de los cuales 2 mil 313 participarán en deporte convencional y 455 en deporte adaptado, compitiendo en 54 disciplinas. Durante la ceremonia realizada en el Polideportivo Metropolitano, el mandatario estatal hizo un llamado a representar al estado con entrega y valores.

“Este año vamos a meter más dinero, más presupuesto (...), vamos a duplicar el apoyo en becas y viáticos para deportistas para que vayan a competir a distintas partes del mundo”, afirmó el Gobernador.

Selección Jalisco rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026

Al tomar protesta, Lemus Navarro exhortó a las y los atletas a competir con dignidad y compromiso. “Por eso les pregunto a ustedes, a esta escolta y a todos nuestros deportistas, si protestan representar con dignidad, patriotismo y honor al Estado de Jalisco, cumpliendo siempre con los principios de disciplina, honestidad y juego limpio”, expresó, a lo que la delegación respondió con firmeza.

El Gobernador también subrayó el papel del deporte como herramienta de transformación personal y social. “El deporte forma, da disciplina, enseña a trabajar en equipo, nos ayuda a tener una mentalidad triunfadora, propositiva ante la vida”, sostuvo.

Selección Jalisco rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026

Además del incremento en becas y viáticos, se anunció una inversión de 33 millones de pesos para fortalecer el cuerpo de entrenadores y brindar estímulos a quienes ya forman parte del sistema deportivo estatal, consolidando así el ecosistema que ha permitido a Jalisco mantenerse como líder nacional.

En la edición 2025 de la Olimpiada Nacional, Jalisco rompió su propio récord con 481 medallas de oro, superando las 478 obtenidas en 2024, y alcanzando un total de mil 74 preseas. Estos resultados reflejan la consistencia de una entidad que aporta más del 25 por ciento de las medallas internacionales del país y que continúa siendo el principal semillero de talento deportivo en México.

Selección Jalisco rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026

Durante la ceremonia, el Gobernador recibió la bandera nacional de manos de atletas históricos como Juan René Serrano, Jashia Luna Alfaro, Brenda Magaña, Gabriela Medina, Arturo Rodríguez y Mariana Cifuentes, integrantes de la generación que conquistó la primera Olimpiada Nacional en el año 2000.

Posteriormente, el lábaro patrio fue entregado a la nueva escolta conformada por figuras actuales como Orlando Mantilla, Victoria Fernanda García, Edna Jiménez, Suri Cueva, Andrea Paola Gómez y Luis Mario Martínez.

En el acto también participó Fernando Ortega Ramos, Director General de Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), quien destacó el compromiso de las y los deportistas: “Ustedes que vestirán este uniforme (...) deben recordar que no representan una delegación, representan a millones de jaliscienses que han creído en el deporte como una forma de vida (...) compitan con el corazón”.

Selección Jalisco rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026

La ceremonia contó con la presencia de Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, así como atletas, paratletas, entrenadores, metodólogos y familiares, en un ambiente que reafirmó el orgullo y la identidad de una delegación que año con año pone en alto el nombre de Jalisco.

PARA SABER

En el año 2000 la escolta fue conformada por:

● Juan René Serrano Gutiérrez: Tiro con arco; Doble finalista Olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012.

● Jashia Luna Alfaro: Clavados: Finalista Olímpica en Atenas 2004.

● Brenda Vianey Magaña Almaral: Gimnasia artística; Atleta Olímpica en Atenas 2004.

● Gabriela Medina Solorzano: Atletismo; Atleta Olímpica en Beijing 2008.

● Arturo Rodríguez Faisal: Frontón; Multicampeón mundial.

● Mariana Cifuentes Castro: Natación artística; Atleta Olímpica en Beijing 2008.

Este año la escolta de la Selección Jalisco está conformada por:

● José Orlando Mantilla Alcolea: Levantamiento de pesas; Medallista de bronce en campeonato mundial junior, campeón y récord panamericano youth y ranking #1 de su división en México.

● Victoria Fernanda García Caldera: Natación; Multimedallista de oro en la Olimpiada Nacional 2025.

● Edna Esmeralda Jiménez Villalba: Lucha; Medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y atleta invicta en la Olimpiada Nacional.

● Suri Zoé Cueva Lobato: Clavados; Medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y clasificada a la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados 2026 (a celebrarse en mayo en Beijing, China).

● Andrea Paola Gómez Ávila: Paratletismo.

● Luis Mario Martínez Castillo: Paranatación.