¿Realmente existe racismo en México?

La frase “En México no hay racismo, lo que impera es el clasismo”, es una frase hecha que nos hemos repetido desde hace mucho tiempo. Como dicen algunos antropólogos, como Eugenia Iturriaga, de la Universidad de Yucatán, parte de la culpa de que esto se mantenga es la identificación del racismo con algunas conductas que retratan películas y novelas, como el apartheid en Sudáfrica, el genocidio Nazi o las políticas de exclusión en Estados Unidos, y de las que pareciera que en México nos sentimos lejos.

Contra el racismo

Para especialistas como ella, y como Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), esta idea es un lugar común que falta a la verdad, el racismo en México está incorporado en la estructura social y se vincula con otras formas de discriminación, exclusión y dominio. Por ejemplo, el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (INEGI, 2017), muestra cómo en las personas que se autoclasificaron en ese estudio con piel más oscura se observa un mayor rezago educativo y ocupando puestos de mejor calificación.

Desde el punto de vista científico, tanto en ciencias naturales como en las sociales, las discusiones sobre el tema del racismo y la raza son muy amplias. En la actualidad -aunque es una idea que se ha trabajado desde principios del siglo XX- hay consenso en que la raza es una construcción social que no se verifica biológicamente, esto es, las razas no existen como objetos reales; los humanos compartimos el 99,9 % de nuestro código genético, y la variación genética que hay dentro de las categorías que tradicionalmente se han llamado razas es tan grande que no hay diferencia suficiente para hacer separaciones. Incluso las opiniones que sostienen que considerar la diversidad racial desde el punto de vista genético puede resultar significativo para la medicina, para generar medicamentos más adecuados, por ejemplo, coinciden en que es mucho mayor el influjo de aspectos como el sexo o la edad, o la epigenética -la variación genética derivada de factores ambientales o hereditarios-.

Contra el racismo

Pero entonces, ¿por qué seguimos hablando de razas? ¿deberíamos seguir haciéndolo? ¿el racismo depende del concepto de raza o más bien se trata de un conjunto de estructuras, procesos e ideas que subyacen al ejercicio del poder colonialista que aún se ratifica en nuestro país? Desde el punto de vista de algunos investigadores entre más se hable de raza en la vida y las políticas públicas, más legitimidad se le da a la palabra corriendo el riesgo de retornar a considerarla con validez biológica, y proponen alternativas como el de grupos étnicos; otros, por el contrario, opinan que, aunque la raza no exista como entidad física, sí es útil como concepto que permite reconocer procesos históricos y contextos de desigualdad e injusticia, y generar las acciones necesarias para combatirlas.

Tan solo hace unos días, el 21 de marzo, se celebró el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, instaurado por la ONU hace justo 60 años, en 1965, y en este contexto muchas organizaciones alertan sobre el aumento de discursos de odio y discriminación racial en todo el mundo -incluido nuestro país-, sobre todo de la mano de algunos líderes políticos, con lo que queda claro que aunque las razas no existen, el racismo sí.

PARA SABER

Para seguir la conversación participa presencialmente o en línea en el siguiente Café Scientifique ITESO con Jesús Rodríguez Zepeda y el tema “¿Realmente existe racismo en México?”.

Martes 1 de abril de 2025, 19:30 horas. Casa ITESO Clavigero, entrada libre. Transmisión simultánea en Youtube.com/ITESOUniversidad y Facebook @CulturaITESO.

Café Scientifique ITESO, es un espacio abierto y gratuito que desde hace 20 años se dispone para pensar y platicar sobre ciencia.