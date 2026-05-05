Destaca rectora de UdeG el avance para consolidar la Red de Hospitales Civiles Universitarios

Karla Plantea presentó su primer informe de actividades ante el Consejo General Universitario y como invitado, el gobernador Pablo Lemus.

El compromiso de consolidar la Red de Hospitales Civiles Universitarios más grande del país, fue el tema central del Primer Informe de Actividades de la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez.

Ante el gobernador Pablo Lemus, los consejeros universitarios, diputados locales, presidentes municipales, senadores y rectores de centros universitarios reunidos en el Paraninfo Enrique Díaz de León, la primera rectora de la UdeG resaltó que en este primer año se anunció el arranque de obras del Hospital Civil en Puerto Vallarta y luego vendrá el de Zapotlán el Grande, los cuales se sumarán a las dos sedes que operan en Guadalajara y uno más en Tonalá (Hospital Civil de Oriente).

Al acto acudieron la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, así como los munícipes de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Estuvo presente el senador Carlos Lomelí y la presidenta del Congreso, Alondra Fausto, así como el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva.

“Este proyecto tiene como propósito construir en toda la Red Universitaria, Hospitales-Escuela, el mejor modelo de formación y atención a la salud, pues se desarrolla docencia, investigación y el servicio respectivo. Entre los mejores ejemplos de ello destacan el Hospital Universitario Karolinska, en Suecia, el hospital John Hopkins y el Massachusetts General Hospital. Se trata de un proyecto de largo alcance que busca abrir mas campos clínicos, formar más profesionales de la salud e incidir para que la distancia o la falta de recursos no sean motivo para contar con una atención médica de calidad”, subrayó la rectora.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo destacó la respuesta que se dio a la petición que hizo la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Fernanda Romero, para tener una tarifa especial de cinco pesos en el transporte. Añadió que se hizo “un compromiso de mejora” del servicio a los usuarios.

Dijo que el presupuesto de la UdeG ha crecido año con año. “Hemos llegado a una cifra histórica de 55% del presupuesto de la propia Universidad (aportado por el gobierno de Jalisco) y 45% aportado por la federación. Debo decir que los recursos que aportamos a la Universidad son utilizados con transparencia y siempre rindiendo cuentas”, subrayó Lemus.

Sobre la Red de Hospitales Civiles, el mandatario jalisciense dijo que se trata de un modelo ganar-ganar, en donde los estudiantes de medicina hacen su especialidad, sus prácticas profesionales y luego servir a su sociedad. “Ese modelo es lo que estamos llevan ahora a través de la primera piedra que pusimos en Puerto Vallarta”, subrayó.

La sede de Puerto Vallarta será la primera fuera del área metropolitana de Guadalajara. “El terreno fue donado por la UdeG, y en la construcción donde vamos a invertir 400 millones de pesos, el 50% lo aporta la propia UdeG, por medio de su presupuesto constitucional para infraestructura y el otro 50% el gobierno de Jalisco”, precisó.

La operación de los Hospitales Civiles en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande la asumirá el organismo público descentralizado. La Red “será un ejemplo mundial”, resaltó el gobernador Pablo Lemus. La idea es que haya un Hospital Civil en cada región de Jalisco donde se imparte la carrera de médico cirujano y partero.

Formar a investigadores

En su mensaje, la rectora Karla Planter señaló que le preocupa que cada vez menos jóvenes quieren estudiar ciencias sociales y tienen poco interés en formarse como investigadores. Por ello, dio a conocer la creación de un Fondo de Apoyo a la Investigación Temprana, cuyo objetivo es impulsar las vocaciones para la investigación científica y humanista de jóvenes estudiantes y recién egresados.

Añadió que se instaló el Consejo Académico de Ciencias Sociales y Humanidades, que tendrá como propósito auxiliar “para que estas disciplinas tengan la proyección que merecen y sean atractivas para las juventudes estudiosas de Jalisco”.

Otra iniciativa que se concretó para impulsar el pensamiento crítico y complejo es la creación de la cátedra Fray Antonio Alcalde, que busca integrar la teoría y la praxis, la inteligencia y la acción, en torno a valores que contribuyen a la creación de sociedades más solidarias.

Dio a conocer que la carrera de licenciatura en geografía tendrá una trayectoria flexible y anunció dos nuevas que se presentarán en agosto próximo.

Karla Planter señaló que el Consejo de Rectorías ya tiene mayoría de mujeres. De 26 espacios, 15 son para mujeres y donde aún falta llegar a esa igualdad es en el Sistema de Enseñanza Media Superior (SEMS), donde 30% de las direcciones las ocupan mujeres.