Ciberseguridad: La nueva defensa en tiempos digitales

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En un mundo cada vez más interconectado, los ataques digitales se han convertido en una de las principales amenazas para empresas, instituciones públicas y organizaciones de todos los tamaños. Robo de datos, secuestro de información y fraudes electrónicos son riesgos cotidianos que han detonado una creciente demanda de especialistas capaces de anticipar, detectar y neutralizar amenazas.

En respuesta, el Laboratorio de Redes y Ciberseguridad Cisco de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se consolida como un espacio estratégico para la formación de “guardianes digitales”. Respaldado por el programa global Cisco Networking Academy, este centro permite a los estudiantes adquirir competencias en configuración de redes, análisis de vulnerabilidades, gestión de incidentes y diseño de arquitecturas seguras, además de prepararse para certificaciones internacionales que fortalecen su perfil profesional.

La académica Gabriela Medina Navidad, del Área de Diseño, Ciencia y Tecnología de la UAG, subraya que la seguridad comienza desde la infraestructura: “Diseñar software seguro no se limita a implementar contraseñas o cifrado; implica comprender el recorrido que siguen los datos a través de la red y los puntos donde pueden ser vulnerados”.

Con prácticas en entornos reales, simulaciones de ataques y resolución de problemas, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas y estratégicas, conscientes de que la ciberseguridad no es solo un reto tecnológico, sino un compromiso ético con la protección de información sensible.

La relevancia de este modelo educativo radica en que conecta directamente con las necesidades de la industria tecnológica y de los sectores productivos. Las empresas requieren profesionales capaces de responder de inmediato ante incidentes de seguridad, y el laboratorio ofrece un entorno que reproduce escenarios reales, preparando a los estudiantes para enfrentar la complejidad de un mundo digital en constante evolución.(Con información de la UAG)