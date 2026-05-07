Más allá de la etiqueta: los alimentos funcionales que sí están en la mesa del mexicano

Si hoy abres tu alacena o te das una vuelta por cualquier supermercado en México, te vas a encontrar con un sinfín de productos que prometen “mejorar tu salud”, “fortalecer tu sistema inmune” o “cuidar tu digestión” “renovar tu piel” Suena interesante, suena esperanzador, pero también genera una pregunta inevitable: ¿qué tanto de esto es ciencia y qué tanto es marketing bien contado?

Aquí es donde entran los llamados alimentos funcionales. En términos simples, son aquellos que, además de nutrir, aportan beneficios específicos a la salud. No son medicamentos, pero tampoco son alimentos comunes y corrientes. Están en ese punto medio donde la biotecnología, la nutrición y el mercado hacen un interesante (y a veces incómodo) cruce de caminos.

Alimentos funcionales

Lo que más se vende

En México, hay una categoría clara de alimentos funcionales que lidera las ventas y la disponibilidad. No necesariamente porque sean los mejores, sino porque son los más accesibles y mejor posicionados en nuestro País

1.Yogures y bebidas probióticas

Son, sin duda, los protagonistas del supermercado funcional. Prometen mejorar el microbiota intestinal, y en algunos casos lo logran, siempre que contengan cepas viables y en cantidades suficientes. El problema es que muchos vienen cargados de azúcar, lo cual termina siendo un intercambio curioso: mejoras tu intestino, pero comprometes tu metabolismo.

2. Cereales “fortificados”

Hierro, ácido fólico, vitaminas del complejo B, suenan muy bien, sobre todo en poblaciones con deficiencias nutricionales. Sin embargo, muchos de estos productos siguen siendo ultra procesados, es decir, con alto contenido de azúcares y harinas refinadas. Es como ponerle vitaminas a un pastel y llamarlo saludable. No es tan simple.

3. Leches vegetales enriquecidas

Almendra, soya, avena, entre otras, enriquecidas con calcio y vitamina D. Han ganado terreno por tendencias de salud, intolerancias y estilos de vida. Algunas son buenas alternativas, pero otras tienen más aditivos que beneficios reales. Leer la etiqueta no es opcional, es supervivencia.

4. Barras “saludables” y snacks funcionales

Proteína, fibra, antioxidantes, empaquetados en presentaciones prácticas. Son populares porque encajan perfecto en la vida acelerada. El detalle es que muchas funcionan más como golosinas disfrazadas de salud. Hay que elegir con conocimiento y criterio

5. Bebidas con colágeno o antioxidantes

Este segmento ha crecido muchísimo, sobre todo enfocado en salud, cuidado de la piel y envejecimiento. La evidencia científica aún es variable en muchos casos, pero el mercado ya decidió que quiere creer en ellas. Y cuando el mercado decide, la industria responde.

Lo interesante: lo funcional que ya era funcional

Ahora viene la parte que suele pasarse por alto: México tiene alimentos funcionales desde antes de que existiera el término. El nopal, el amaranto, el cacao, el maíz nixtamalizado, las habas, el camote, los frijoles, entre otros, búlgaros, todos tienen compuestos bioactivos con efectos comprobados en salud metabólica, digestiva e incluso cardiovascular. No necesitan etiquetas llamativas ni campañas de marketing. Su funcionalidad está en su naturaleza.

El problema es que no siempre los consumimos con esa conciencia. Preferimos un yogur “con probióticos” antes que un buen alimento fermentado tradicional, o una barra con “fibra añadida” en lugar de leguminosas que llevan siglos haciendo ese trabajo.

Entonces… ¿qué sí vale la pena?

Sin duda no se trata de satanizar ni idealizar. Se trata de entender. Un alimento funcional comercial puede ser útil, especialmente en contextos específicos: deficiencias nutricionales, condiciones de salud particulares o estilos de vida muy demandantes. Pero no debería ser la base de la alimentación.

La base sigue siendo y muy probablemente seguirá siendo la comida real: variada, suficiente y culturalmente pertinente. Si un producto funcional entra a tu dieta, que sea por decisión informada, no por promesa atractiva en el empaque.

Una reflexión necesaria

Como sociedad, estamos en un momento curioso: queremos soluciones rápidas para problemas complejos. Queremos salud en formato bebible, en barra o en cápsula. Y aunque la ciencia puede aportar herramientas valiosas, no sustituye hábitos.

Tal vez la pregunta no es “qué alimento funcional compro”, sino “cómo construyo una alimentación que funcione para mí”.

Y ahí, curiosamente, la respuesta no siempre está en el supermercado, a veces está en la cocina de casa. Al final del día, la ciencia de los alimentos no solo trata de innovar, sino de reconectar. Y quizá el verdadero alimento funcional es aquel que, además de nutrir el cuerpo, tiene sentido en nuestra vida cotidiana.

Porque sí, la biotecnología puede transformar alimentos, pero los hábitos transforman vidas.

*Dra. en Ciencias Leslie Becerril Serna / Profesora investigadora UNIVA Campus Guadalajara