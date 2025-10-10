Inaugura CUAltos Feria Internacional del Huevo en Tepatitlán

. .

El Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) inauguró la tercera edición de la Feria Internacional del Huevo en Tepatitlán, evento que busca resaltar la cultura, identidad y relevancia económica del huevo como producto emblemático de la región. La iniciativa se realiza en conjunto con el Ayuntamiento de Tepatitlán, hoteleros, restauranteros y productores avícolas.

Durante la ceremonia inaugural, el Rector del CUAltos, doctor Antonio Ponce Rojo, destacó el orgullo de ser tepatitlense y de pertenecer a la región líder en producción de huevo a nivel estatal y nacional. Subrayó la sinergia entre la Universidad de Guadalajara, el gobierno municipal y el sector privado para promover no sólo el consumo del huevo, sino también su valor cultural y simbólico.

Por su parte, el presidente municipal de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, enfatizó que Jalisco aporta el 54.4% de la producción nacional de huevo, con 1.49 millones de toneladas registradas en 2024. Señaló que esta feria representa un motor de desarrollo económico y consolida a Tepatitlán como la capital mundial del huevo.

Al evento asistieron representantes del sector educativo y avícola, entre ellos el doctor Jaime Eduardo Ramírez Mireles, Director de la Preparatoria Regional de Tepatitlán; Lorenzo Martín Martín, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores; y Jesús Alejandro Álvarez González, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán.

Como parte de las actividades, se realizó un desfile con la participación de estudiantes de la Preparatoria de Tepatitlán, jóvenes de la asociación civil Aurora Luévanos del Río, del Centro de Atención Múltiple Esteban Vera Muñoz y de diversas escuelas locales.

En colaboración con el Festival Papirolas, se impartieron talleres de arte en plastilina, pintura, comunicación, educación ambiental, vida saludable, acuarela, teatro y cerámica, dirigidos por artistas y especialistas como Memo Plastilina, Ixtaccíhuatl Castro, Jorge Aguilera, Angélica Anytsirc, Miguel Medina, Lourdes Frías, Josefina Villalobos y Jonathan Reyes. También se presentó el espectáculo “Fetuccini”.

Previo al inicio de los talleres, se distribuyeron cinco mil desayunos con huevo como proteína principal, reafirmando el compromiso de la feria con la promoción del alimento y su valor nutricional. (Con información de la UdeG)