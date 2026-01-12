UNIVA Vallarta presenta su Plan Institucional de Desarrollo 2026–2030 ante el Consejo de Empresarios

. .

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), campus Vallarta, realizó una reunión estratégica con el Consejo de Empresarios de la institución, en la que se presentó el PID 2026–2030 y los proyectos prioritarios que guiarán el crecimiento académico y social de la universidad durante este periodo.

El encuentro fue encabezado por el Rector del Sistema UNIVA, Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, la Directora de UNIVA Vallarta, Mtra. Laura Robles Sahagún, autoridades del campus y el Consejo de Empresarios liderado por el Sr. Eduardo Legorreta Chauvet.

Durante la sesión se compartió la misión institucional, centrada en formar personas íntegras y profesionales de excelencia, éticas y humanitarias, con espíritu de servicio, pensamiento crítico y conciencia global, comprometidas con el bien común y la transformación de la sociedad. Asimismo, se dio a conocer la visión institucional, que proyecta a UNIVA como la universidad católica líder en México, reconocida por su calidad académica, excelencia humana, visión global y compromiso social.

Ejes del PID 2026–2030

-El nuevo plan se rige por principios clave:

-Educar con excelencia.

-Desarrollar líderes que inspiran y transforman.

-Fortalecer la formación académica y humana.

-Impulsar la inserción efectiva de personas que trabajan o emprenden.

Proyectos estratégicos

Como parte del plan, se presentaron dos proyectos de alto impacto:

-Infraestructura deportiva para el Campus Vallarta, a cargo del Arq. David Piñón Rizo y el Mtro. Leonel Zúñiga Arciniega, orientado al bienestar físico, emocional y social de la comunidad universitaria.

-Capacitación e investigación en economía circular y medio ambiente, desarrollado por la Mtra. Mónica Silva, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con impacto educativo, social, ambiental y económico.

Estos proyectos beneficiarán de manera integral a la comunidad universitaria, fortaleciendo su formación académica, humana y social.

Compromiso institucional

En el marco de la reunión se anunció la celebración del 35.º aniversario de UNIVA Campus Vallarta, reafirmando el compromiso de la institución con la formación de líderes con espíritu de servicio y vocación por el bien común.

La jornada concluyó con el tradicional corte de rosca, símbolo de unidad y colaboración entre autoridades universitarias y el Consejo de Empresarios.

Asistentes – Consejo de Empresarios UNIVA: Eduardo Legorreta Chauvet, Rubén Miler Morales, Rubén Miler Martínez, Sara Miler Martínez, Mariel de Fregoso, José Ferrer, Ignacio Guzmán García, Jesús Anaya, Francisco Javier Rojas y Andrea Ruprechter.