Investigación de la UdeG revela incremento de bacterias en el agua del cañón de Huaxtla

. .

La temporada de lluvias modifica las condiciones microbiológicas del agua del cañón de Huaxtla, en Zapopan, al registrarse un incremento en la carga bacteriana y la presencia de microorganismos indicadores de contaminación fecal. Así lo reveló una investigación realizada por Grecia Cerda Olmedo, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) e integrante de la selección de cañonismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad microbiológica del agua y generar información que permita conocer las condiciones de este espacio natural, así como sus posibles implicaciones para la salud de los visitantes. Cerda Olmedo explicó que la presencia de bacterias en estos ecosistemas es común, pero buscó identificar aquellas que funcionan como indicadores de contaminación fecal, como los coliformes, además de otras de importancia sanitaria como E. coli, Klebsiella y Shigella.

. .

Uno de los principales hallazgos fue la diferencia en la carga bacteriana entre las temporadas de estiaje y lluvias, con un incremento durante el temporal debido a la escorrentía superficial. Aunque los resultados muestran niveles elevados, la estudiante aclaró que no es posible afirmar que superen los parámetros normativos, ya que utilizó una metodología distinta a la oficial.

Cerda Olmedo planea realizar nuevos muestreos en temporada de lluvias para fortalecer los resultados y desarrollar un artículo de divulgación científica, además de utilizar la investigación como parte de su tesis. Señaló que, más allá de los datos microbiológicos, las condiciones visibles del agua en Huaxtla también generan preocupación, pues durante las lluvias adquiere un aspecto turbio y olor desagradable.

La universitaria enfatizó que el propósito de su trabajo no es generar temor ni desalentar la visita a los espacios naturales, sino aportar información que permita un mejor monitoreo de la calidad del agua. Considera que este tema debe ser de interés público y que es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia tanto en espacios recreativos como en el agua de uso cotidiano en los hogares.