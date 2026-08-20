UdeG inaugura Congreso de Inteligencia Artificial y Transhumanismo

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La Rectora General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), maestra Karla Planter Pérez, inauguró el segundo Congreso universitario de inteligencia artificial y transhumanismo, organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (REDDIH), con el objetivo de reflexionar sobre los principales retos que plantea la inteligencia artificial en el desarrollo de la humanidad.

Durante la ceremonia en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola (BPEJ), Planter Pérez destacó la necesidad de redefinir las reglas del juego frente a la irrupción de la IA: “Porque las reglas del juego no cambiaron, lo que cambió fue el juego mismo. Lo que necesitamos es pensar en el juego completo, redefinir o replantear nuevas reglas y nuevas formas para entenderlo”.

La Rectora subrayó que la transformación tecnológica exige rescatar el enfoque humanista, garantizar la inclusión, la igualdad de género, la accesibilidad y reducir la brecha digital. Añadió que el trabajo científico universitario debe liberar la transición tecnológica y asegurar el respeto a los derechos humanos.

El director de la BPEJ y presidente de la REDDIH, José Trinidad Padilla López, enfatizó la importancia de priorizar los derechos humanos ante el reto de democratizar y transparentar el uso de la IA, especialmente en áreas sensibles como la guerra, la vigilancia y la seguridad pública. Señaló también la necesidad de corregir sesgos algorítmicos y evitar nuevas formas de discriminación en salud y biotecnología.

Por su parte, el rector del CUSur y director del comité académico del congreso, Dante Jaime Haro Reyes, recordó que la Unesco recomienda orientar el uso de la IA con dignidad humana, transparencia y supervisión. Recalcó que la discusión debe salir de los laboratorios y llegar a las aulas, medios y comunidades, para que la sociedad sepa cómo interactúa con la IA y cómo defenderse ante decisiones automatizadas.

En el panel inaugural “La universidad en la era de la IA”, especialistas como David Rogelio Campos Cornejo (CUCEA) y Héctor Sevilla Godínez (CUValles) analizaron los impactos de la IA en la educación, desde la crisis en los sistemas de evaluación hasta el papel de los docentes como interlocutores que propician debate y pensamiento crítico.

La UdeG reafirmó su compromiso de formar usuarios de las tecnologías, pero también ciudadanos críticos y responsables frente a la inteligencia artificial, en un entorno global que exige nuevas reglas y perspectivas.