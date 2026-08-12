Prepas UdeG implementan estrategia “Presente” para mejorar atención y bienestar juvenil

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Ante los efectos del uso intensivo de celulares y redes sociales en la atención, el aprendizaje y la salud emocional de las y los adolescentes, las Prepas UdeG pondrán en marcha la estrategia integral “Presente”, que busca recuperar las aulas como espacios para aprender, convivir y relacionarse cara a cara.

El proyecto piloto iniciará en algunos planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) durante el calendario 2026-B e incluirá periodos de desconexión digital, resguardo físico de los celulares, actividades de convivencia análoga, alfabetización digital y acompañamiento emocional.

La Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, explicó que la apuesta no consiste en rechazar la tecnología, sino en aprender a utilizarla sin que sustituya procesos fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes: “‘Presente’ se trata de estar aquí y ahora. Hoy el reto que tenemos es muy claro: necesitamos asegurar que la tecnología siga siendo una herramienta para el desarrollo humano y no un factor que debilite las capacidades esenciales de la vida”.

Por su parte, la directora general de Prepas UdeG, Margarita Hernández Ortiz, señaló que la estrategia busca generar espacios de desconexión temporal que permitan recuperar la convivencia y fortalecer capacidades humanas esenciales como la atención, la comunicación interpersonal y la resolución de conflictos.

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Una pausa para volver a convivir

“Presente” estará organizado en cuatro componentes: Escuela Interactiva, Escuela Enfocada, Escuela Segura y Escuela Saludable, con acciones orientadas a recuperar la atención, fortalecer relaciones interpersonales y generar entornos digitales más seguros.

Entre sus innovaciones destaca una pausa de convivencia análoga de 60 minutos, en la que las y los estudiantes podrán participar en actividades deportivas, artísticas y recreativas, o simplemente conversar y relajarse sin la sobreestimulación de las pantallas.

Durante la jornada escolar, los teléfonos serán resguardados en bolsas especiales que neutralizan notificaciones, permitiendo su uso únicamente cuando sea necesario para comunicación o actividades académicas. También se recuperarán prácticas como la toma de apuntes a mano y la lectura en materiales impresos.

La estrategia incorporará además herramientas para atender el bienestar emocional, como Manada de apoyo, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por especialistas de la UdeG que brindará acompañamiento emocional y permitirá la derivación con profesionales de la psicología en tiempo real.

Una tendencia global

La regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas es una tendencia internacional: 79 países han establecido límites; Francia implementó una “pausa digital”, China fijó restricciones al tiempo frente a pantallas y más de 20 estados de Estados Unidos han adoptado medidas similares.