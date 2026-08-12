CUCosta libera 180 crías de iguana verde en el aniversario del estero El Salado

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En el marco del 26 aniversario de la declaratoria del Parque estatal estero El Salado como Área Natural Protegida, el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) participó en la liberación de 180 crías de iguana verde, reafirmando su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural de la región.

Las crías fueron incubadas en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) reptilario Cipactli del CUCosta, donde permanecieron bajo cuidado especializado durante dos meses antes de ser liberadas en su hábitat natural.

Durante la conmemoración, se destacó la relevancia de El Salado como el único estero urbano protegido de América Latina, por su riqueza biológica y los servicios ambientales que aporta a Puerto Vallarta, al albergar una amplia diversidad de flora y fauna y contribuir a la conservación de los ecosistemas costeros.

La rectora del CUCosta, María Esther Avelar Álvarez, subrayó la importancia de este espacio en la formación de profesionales: “La conservación del estero El Salado es también un compromiso con la formación de nuestras y nuestros estudiantes, quienes encuentran en este espacio un laboratorio natural para aprender, investigar y contribuir a la protección del patrimonio ambiental de nuestra región”.

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Desde hace más de dos décadas, el CUCosta mantiene una colaboración estrecha con el estero mediante proyectos de investigación científica, monitoreo de flora y fauna, estudios sobre manglares y humedales, conservación de especies, educación ambiental, programas de servicio social y formación de especialistas en biología, ecología y gestión ambiental.

La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Paola Bauche Petersen; el director del Parque estatal estero El Salado, Helios Hernández Hurtado; y el responsable de la UMA reptilario Cipactli, Pablo Simitrios Hernández Hurtado, quien recibió un reconocimiento por su labor en la crianza y liberación de iguanas.

Asimismo, la UMA reptilario Cipactli fue reconocida por su valiosa contribución en la conservación de la iguana verde y su colaboración permanente con El Salado.

Además de su labor académica y científica, el CUCosta impulsa acciones de vinculación con autoridades ambientales, organizaciones civiles y la comunidad para fortalecer la cultura de la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Para generaciones de estudiantes y profesores, el estero ha representado un laboratorio natural donde se desarrollan prácticas de campo, tesis y proyectos de investigación orientados a la protección de los ecosistemas de la Bahía de Banderas.