UdeG lanza convocatoria del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes

La Universidad de Guadalajara (UdeG) lanzó la convocatoria del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes, dirigida a estudiantes de bachillerato, carreras técnicas, técnico superior universitario y licenciatura, con el objetivo de reconocer su desempeño académico y apoyar su permanencia y desarrollo en la institución.

Este programa tiene como finalidad incentivar el aprovechamiento académico, así como promover la integración del alumnado a actividades extracurriculares y programas universitarios, mediante el otorgamiento de un estímulo económico mensual.

Podrán participar las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Estímulos Económicos para Estudiantes Sobresalientes y en la convocatoria vigente.

El estímulo económico se otorgará durante diez meses. Para estudiantes de bachillerato y carreras técnicas, el apoyo será equivalente a 0.8722 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias, lo que representa un monto aproximado de 3 mil pesos mensuales. En el caso de estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario, el estímulo corresponderá a 1.1629 UMA diarias, equivalente a 4 mil pesos mensuales.

A través de sus redes sociales, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, invitó al estudiantado a participar y destacó el valor del esfuerzo académico:

“Detrás de cada promedio sobresaliente hay disciplina, horas de estudio y un compromiso profundo con aprender. El Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes busca acompañar ese esfuerzo e impulsar a nuestras y nuestros estudiantes a seguir creciendo”.

La Universidad de Guadalajara reiteró su compromiso con el reconocimiento al mérito académico y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de su comunidad estudiantil.

Las y los interesados pueden consultar los requisitos, fechas y el proceso de registro en la convocatoria oficial disponible en los canales institucionales de la UdeG.