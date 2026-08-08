El MUSA prepara nuevas exposiciones y actividades interactivas en agosto

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El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara prepara una agenda cultural que combina exposiciones, residencias artísticas y actividades interactivas.

El Programa Artista en Residencia iniciará el martes 11 con el proyecto La ciudad de las damas, de Alejandra Ruíz Rincón, inspirado en la obra de Christine de Pizan (1405). La propuesta invita a los visitantes a participar en la construcción colectiva de una urbe de cartón, como metáfora de espacios simbólicos creados por y para mujeres.

El jueves 20 a las 19:30 horas se inaugurará la exposición Fenómeno vital, bajo la curaduría de Talien Corona Ojeda, que reúne más de treinta composiciones de artistas como Ramiro Torreblanca, Luis Valsoto, Jorge Alzaga, Alejandro Colunga y Pepín Hernández, integrantes del movimiento de los vitalistas de los años 70. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre.

. Fotos: Karolina Estrada Rocha | MUSA

En el marco de las exposiciones vigentes, el MUSA ofrecerá:

Visitas guiadas con el acuarelista Luis Eduardo González los días 13, 20 y 27 de agosto.

Café estético el viernes 14, con demostración de pintura en vivo en Patio MUSA.

Noches de música y museo el viernes 21 en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba dirigida por Sergio Ramírez Cárdenas.

La programación incluye también las muestras Un solo mar / One Sea Only (hasta el 30 de agosto) y Niérika. Visiones de la creación. José y Fidencio Benítez (hasta el 18 de octubre).

Con esta agenda, el MUSA reafirma su papel como espacio de diálogo cultural y artístico, ofreciendo experiencias que integran creación, reflexión y participación activa del público. (Con información de la UdeG)