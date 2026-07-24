Registran por primera vez al colibrí cabeza roja en bosques de Jalisco

. Colibrí cabeza roja.

Con un peso de apenas tres gramos y una gorguera iridiscente de color rosa mexicano, el colibrí cabeza roja (Calypte anna) fue avistado por primera vez en la región Sierra de Amula, en el municipio de Autlán de Navarro. Se trata de una especie que habita regularmente en la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y el norte de México, cuyo desplazamiento hacia Jalisco podría deberse a la ausencia de alimento en sus zonas habituales o a cambios en la sincronización de la floración.

La investigadora Sarahy Contreras Martínez, del CUCSur de la UdeG, explicó que factores como el cambio climático y la búsqueda de temperaturas adecuadas influyen en estos movimientos. “Aquí hay una gran abundancia de flores que proveen alimento; migrar significa sobrevivir”, señaló. En Jalisco se tienen registradas 25 especies de colibríes, entre residentes y migratorias, que encuentran en la entidad condiciones favorables durante el invierno.

El ejemplar identificado en Ahuacapán fue un macho, al que se le colocó un anillo de registro y se le tomaron medidas de pico, alas y cola para confirmar su especie. El hallazgo abre la puerta a nuevas investigaciones sobre si se trata de un visitante ocasional o de una población que podría establecerse en la región.

La especialista advirtió que estas aves enfrentan riesgos como el uso de pesticidas, la pérdida de sincronía con las flores, las colisiones en entornos urbanos y la depredación por animales domésticos. Por ello, se impulsa el Festival del Colibrí Ahuacapán 2026, que del 15 al 17 de octubre ofrecerá talleres, actividades culturales y salidas de avistamiento, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la conservación de estas especies.

. Foto: Darío Taraborelli | Donna Pomeroy | Jef B | CUCSur

El avistamiento del Calypte anna en Jalisco representa un indicador ambiental relevante, pues refleja cómo las especies responden a los cambios en sus ecosistemas. Para los investigadores, este tipo de registros son señales que permiten evaluar la calidad del entorno y los efectos del cambio climático en la biodiversidad local.

Además, la presencia de esta ave en la Sierra de Amula refuerza la importancia de conservar los bosques y áreas naturales de la región, que funcionan como refugios para especies residentes y migratorias. La riqueza floral y la diversidad de ecosistemas convierten a Jalisco en un punto estratégico para la supervivencia de los colibríes.

La comunidad científica y cultural de Autlán de Navarro busca aprovechar este hallazgo para fortalecer la educación ambiental y el turismo sustentable. El festival dedicado al colibrí no sólo será un espacio de convivencia, sino también una plataforma para difundir la relevancia de proteger a estas aves y garantizar que futuras generaciones puedan seguir admirando su belleza y singularidad. (Con información de la UdeG)