Entregan más de mil plazas base a trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara

. Fotos: Fernanda Velazquez | Gustavo Alfonzo

En un acto de justicia laboral e institucional, fueron entregadas 1,206 plazas base a trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG), como reconocimiento a su vocación y compromiso en favor de la salud pública.

La ceremonia se realizó en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, con la presencia de autoridades de la UdeG, del HCG, del gobernador Pablo Lemus Navarro y del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

La Rectora General, Karla Planter Pérez, destacó que la asignación de estas bases representa certeza y estabilidad laboral para 543 hombres y 663 mujeres, lo que se traduce en tranquilidad para sus familias y en un fortalecimiento de la atención médica con calidad y sentido humano.

La directora general del HCG, María Elena González González, subrayó que este reconocimiento honra la entrega de enfermeras, técnicos, químicos, camilleros, personal administrativo y de mantenimiento, quienes son pilares de la institución.

El gobernador Pablo Lemus calificó la alianza como histórica y aseguró que permitirá consolidar el mejor sistema de salud del país. Por su parte, Juan José Frangie reconoció la excelencia médica y académica de los Hospitales Civiles, que además forman profesionales de la salud en beneficio de Jalisco.

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Nuevos compromisos

Durante la ceremonia se anunció que la consolidación de estas bases será acompañada por programas de capacitación continua y actualización profesional, con el propósito de fortalecer las competencias del personal y garantizar una atención médica de vanguardia en beneficio de la población.

Asimismo, se destacó que la creación de la Red Estatal de Hospitales Civiles permitirá ampliar la cobertura de servicios hacia municipios como Tonalá, Puerto Vallarta, Colotlán, Ocotlán y Ciudad Guzmán, consolidando un modelo de hospital-escuela que llevará salud digna y formación académica a todas las regiones del estado.