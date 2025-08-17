Autobús se incendia en el Centro Histórico; investigan posible falla eléctrica

Autobús se incendia en el Centro Histórico; autoridades investigan posible falla eléctrica

Un autobús de la empresa COTAXSA quedó reducido a cenizas tras incendiarse en pleno cruce de 20 de Noviembre y Callejón Flamencos, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Las llamas, que rápidamente envolvieron la unidad, generaron una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Según informaron las autoridades, todos los pasajeros lograron descender antes de que el fuego se extendiera, lo que permitió que el incidente no dejara personas lesionadas.

🚍🔥 Autobús en llamas en 20 de Noviembre y Callejón Flamencos



pic.twitter.com/joRqROwGBn — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 17, 2025

El siniestro fue reportado por el sistema de videovigilancia del C5, lo que derivó en la movilización de equipos de emergencia. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para combatir las llamas, mientras personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil supervisó el operativo.

Aunque las causas aún no se han confirmado de manera oficial, las primeras versiones señalan que un corto circuito en la unidad habría provocado el incendio. El Organismo Regulador del Transporte (ORT) ya se encuentra en contacto con la empresa concesionaria para revisar las condiciones en las que se encuentra su parque vehicular.

El incendio obligó a las autoridades a implementar desvíos en la zona. La calle Isabel La Católica fue habilitada como ruta alterna para reducir el congestionamiento. Mientras tanto, el área quedó acordonada hasta que concluyeron las labores de enfriamiento y limpieza del pavimento.

Imágenes difundidas en redes sociales y por el propio C5 muestran a varios bomberos con equipo especializado sofocando el fuego y unidades de emergencia coordinando la respuesta en el lugar.

El C5 mantuvo seguimiento del incidente en tiempo real, mientras los equipos de emergencia confirmaron que la intervención fue inmediata tras el aviso ciudadano.

La Semovi informó que se dará puntual seguimiento al caso para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de las y los usuarios del transporte público.