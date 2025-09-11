¿Quién es Gas Silza?: la empresa dueña de la pipa que explotó en Iztapalapa

La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

La tragedia en el Puente de la Concordia en Iztapalapa lleva ya siete personas muertas confirmadas y casi un centenar de heridos. La explosión de la pipa de Gas generó múltiples cuestionamientos y quejas sobre la circulación de este vehículo que causó el siniestro. Ahora, la compañía dueña se pronunció al respecto y dio su versión de los hechos

¿Quién es Gas Silza?: La dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa

Gas Silza forma parte de Grupo Tomza, un grupo empresarial mexicano con cerca de 60 años de experiencia en la comercialización, importación, almacenamiento, transporte y distribución de Gas Licuado de Petróleo.

Sus operaciones incluyen servicios de distribución de Gas LP en cilindros, tanques estacionarios para uso doméstico y comercial, provisión de estaciones de gas vehicular así como importación de gas.

Actualmente, cuenta con presencia en 16 estados de la República Mexicana, principalmente en Baja California en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada.

¿Qué dijo Gas Silza tras la tragedia de la explosión en puente de La Concordia?

Después de la tragedia, la empresa emitió un comunicado de prensa donde aseguraron que asumirán la responsabilidad de lo ocurrido y que prestarán todo el apoyo posible a las víctimas y personas afectadas.

“Nuestra prioridad es, y seguirá siendo, la atención responsable y humana hacia las personas afectadas. Por ello, informamos que las aseguradoras correspondientes ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente, conforme a los términos legales y contractuales establecidos.

Estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades locales y federales; así como con los cuerpos de protección civil y seguridad pública, para esclarecer los hechos y cumplir cabalmente nuestras obligaciones derivadas del accidente."

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugrada, aseguró desde las primeras horas tras el incidente que se comunicó con Gas Silza y que “habría consecuencias”, aunque no ofreció más detalles al respecto. Por lo pronto, la distribuidora de gas afirmó que cuenta con los seguros vigentes para poder llevar a cabo todo el proceso para resarcir el daño.