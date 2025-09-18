Nuevos videos muestran a la pipa de gas de Iztapalapa a velocidad regular segundos antes de explotar

Pipa de Gas previo al accidente en Iztapalapa Un nuevo video muestra momentos previos al accidente donde la pipa no circula a exceso de velocidad.

La tragedia de la pipa de gas que estalló en el Puente de la Concordia en Iztapalapa continúa generando debate y discusión. Luego de 20 personas fallecidas confirmadas y algunas más todavía recibiendo atención médica, se revelaron nuevas imágenes de momentos previos al momento del incidente que podrían contravenir la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien aseguró que el vehículo circulaba a exceso de velocidad.

Nuevo video de la pipa de gas de Iztapalapa: ¿Iba a exceso de velocidad?

El medio Emeequis publicó una nueva secuencia de instantes antes de que la pipa cayera y dejara salir el gas que terminó por causar las llamas. En el video, se aprecia la pipa de Gas Silza cruzando un tramo cercano a Santa Marta a una velocidad regular.

La información de la Fiscalía General de la capital del país aseguró que el motivo principal del accidente fue que el chofer de la pipa (quien también falleció) manejaba a exceso de velocidad, lo que provocó la colisión y la fuga del gas.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el exceso de velocidad de la pipa de gas?

“De acuerdo con el primer dictamen que tenemos en hechos de tránsito, tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad, de acuerdo al carril por el cual circulaba.

En esta vía de incorporación, es una curva con pendiente positiva; al entrar en la curva, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior, inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior”.

El contenedor de gas que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica presentó un golpe en su parte frontal izquierda, mismo que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros desde la cual se fugó el gas”.

Es tan sólo 37 segundos después de estas imágenes que la pipa cae y suelta el gas que desata la tragedia, por lo que el video genera cuestionamientos sobre si realmente hubo exceso de velocidad por parte del chofer que conducía la pipa.