Caos en CDMX por lluvias: estaciones cerradas de Línea A del Metro y reporte del tráfico

Inundaciones en CDMX (@AdrianRubalcava)

La tarde de este viernes la capital del país se vio azotada por fuertes lluvias que afectaron el servicios del metro y la circulación en las principales avenidas.

La línea A del metro en la zona oriente de la ciudad opera de forma provisional de las estaciones Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos; el tramo de Guelatao a La Paz se encuentra sin servicio ya que personal del metro realiza trabajos de bombeo para restablecer el servicio debido al ingreso de agua, informó el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava.

Vialidades principales como la Calzada de Tlalpan, también presentó importantes encharcamientos al sur de la ciudad hasta cruzar con Avenida División del Norte.

Cerca de Ciudad Universitaria, a las afueras del metro Copilco y Avenida Universidad, el nivel del agua se acumuló y generó retrasos de aproximadamente media hora de recorrido.

En la intersección de Periférico Sur y la Carretera Picacho Ajusco, a la altura de TV Azteca, la circulación es lenta debido a un importante encharcamiento que complica el pasó de los automóviles y dificulta la circulación vehicular.

Al oriente de la capital, la Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa se registró también un crecimiento en el nivel del agua acumulada a la altura del Metro Acatitla hacia el Puente de la Concordia, por lo que el tráfico alentó su circulación.