Identifican a “El Goofy”, presunto responsable de pagar a sicarios por matar al abogado David Cohen

Los sicarios recibirían hasta 50 mil pesos por matar a Coen Ya ubicaron a quien prometio pagarles

El asesinato del abogado David Cohen Sacal —conocido por su trayectoria en el ámbito mercantil y por representar a figuras como Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul— comienza a esclarecerse al identificar el nombre de “El Goofy”, quien presuntamente contrató a los sicarios que atentaron contra el litigante.

¿Quién mandó a matar a David Cohen?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, las autoridades de la Ciudad de México identificaron que el “El Goofy” se llama Erick y es señalado como el presunto autor intelectual del crimen; ya le siguen la pista.

Fue él quien habría ofrecido 30 mil pesos a dos jóvenes para asesinar al litigante a las puertas de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Según su información, no era un desconocido para los agresores. Fue compañero en la secundaria de Héctor “N”, el joven que disparó contra Cohen, lo que aparentemente habría facilitado la negociación para convencerlo de participar en el atentado.

Cronología del asesinato de David Cohen

La tarde del 13 de octubre, el abogado caminaba por los alrededores de los juzgados de Ciudad Judicial cuando fue interceptado por un joven armado. Testigos relataron que Héctor “N”, de 18 años, le disparó dos veces con una pistola calibre 9 milímetros.

Uno de los proyectiles le atravesó el cráneo y otro impactó en su pierna. Aunque un agente de la Policía de Investigación intentó repeler la agresión e hirió al atacante, el abogado fue trasladado grave a un hospital privado, donde murió horas más tarde.

El sicario fue detenido a unos 200 metros del lugar, con el arma y una motocicleta sin placas presuntamente utilizada en la huida. Más tarde, reconoció haber aceptado el encargo a cambio de entre 30 mil y 50 mil pesos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó la captura de un segundo sospechoso. Identificado como Donovan “N”, fue arrestado en Iztapalapa tras un operativo de inteligencia y seguimiento con cámaras del C2.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha María Alcalde Luján, mantiene abiertas todas las líneas de investigación. En un comunicado, aseguró que el objetivo es “garantizar justicia para la víctima y su familia”, y advirtió que se ejercerá acción penal contra quienes resulten responsables.

Mientras tanto, los trabajos de la SSC y la Policía de Investigación continúan para esclarecer los motivos detrás del asesinato.