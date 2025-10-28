Megabloqueo de transportistas 29 de octubre: ¿a qué hora inicia el cierre de vialidades en CDMX?

Bloqueo por parte de transportistas (Galo Cañas Rodríguez)

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), ha convocado este miércoles 29 de octubre a una movilización a gran escala donde se bloqueen los principales puntos de acceso vial a la capital del país.

El objetivo de su manifestación, es exigir al gobierno de Clara Brugada un aumento al pasaje de los usuarios, igual al que se realizó hace unos días en el Estado de México.

Los transportistas argumentan que los 6 u 8 pesos que cobran actualmente, ya no son suficientes para la circulación y mantenimiento de las unidades, por lo que piden que está cifra aumente igual que en la entidad mexiquense a 12 y 14 pesos.

Piden además, al gobierno capitalino que respete el acuerdo que había establecido de entregar un bono de combustible, que hasta el momento no se ha cumplido.

¿A qué hora comenzarán los bloqueos en las entradas de la CDMX?

De acuerdo con la FAT está previsto que el día de mañana los principales accesos a la Ciudad de México sean bloqueados a primera hora de la mañana, generando afectaciones en la entrada a oficinas y escuelas.

El inicio de las manifestaciones se dará coordinadamente a las 6:30 de la mañana, se prevé que estas podrían ser las vialidades afectadas: