Todo perdonado: liberan al joven que disparó a su mamá en Polanco

Especial

Este miércoles se difundió la noticia de que el jóven de 13 años que le disparó en la cara a su mamá por quitarle el celular, fue liberado por la Fiscalía de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez, dio a conocer que Viggo, fue entregado a su padre la noche del martes 28 de octubre, además de que su madre fue atendida por el disparo que recibió de parte del menor en su casa en Polanco.

Hace unos días se viralizó este caso de violencia intrafamiliar, donde el jóven al ser descubierto ingiriendo alcohol, es castigado por su madre a pasar tiempo sin su celular, por lo que el jóven enfurece, toma un arma de fuego que había en el domicilio y le dispara en la cara.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Viggo al llegar a su domicilio en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.