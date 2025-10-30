Marcha incel: jóvenes de generación Z convocan a manifestación contra la 4T con banderas de One Piece

Convocatoria a marcha de la Generación Z Foto: Instagram @somosgeneracionmx

Inspirados en el espíritu aventurero y rebelde del anime One Piece, un grupo de jóvenes ha lanzado una convocatoria para realizar una marcha pacífica el próximo 15 de noviembre en la CDMX, portando las icónicas banderas piratas con el símbolo del “Sombrero de Paja”, emblema de Monkey D. Luffy.

La movilización, que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, busca hacer visible el descontento de una nueva generación con los problemas que enfrenta el país: corrupción, falta de oportunidades y violencia. Pero más allá de la protesta, los organizadores quieren demostrar que los jóvenes también pueden unirse para exigir un cambio sin recurrir a la confrontación.

La idea comenzó a circular en X (antes Twitter) y TikTok, donde el llamado rápidamente se volvió tendencia. En sus mensajes, los jóvenes detrás de la convocatoria se definen como parte de la “Generación Z México” y aseguran que su movimiento es completamente apartidista.

“Estamos hartos de la corrupción disfrazada de progreso, del abuso de poder y de la violencia que nos roba la tranquilidad”, se lee en uno de los comunicados difundidos en redes sociales. Su objetivo, dicen, es construir un movimiento “realista y ciudadano”, que impulse la participación social y la transparencia desde una mirada joven y creativa.

¿Por qué la bandera de One Piece?

La elección de las banderas piratas no es casual. Para muchos de los convocantes, el símbolo de One Piece representa libertad, justicia y trabajo en equipo: los mismos valores que, aseguran, quisieran ver reflejados en su país.

En la serie, los protagonistas viajan por el mundo enfrentando a poderes corruptos en busca de sus sueños. Ese espíritu, dicen, es el que quieren llevar a las calles. “Nos inspiramos en la rebeldía de Luffy, pero desde la paz y la empatía”, comentó uno de los jóvenes en redes.

¿Cuál es la finalidad de la marcha?

Los organizadores insisten en que la marcha será pacífica y sin afiliaciones políticas. La intención, explican, es enviar un mensaje de unidad y esperanza, más que de confrontación.

También piden a los asistentes acudir con banderas de One Piece, pancartas y mensajes creativos, pero sin violencia ni provocaciones. Hasta ahora, cientos de jóvenes han confirmado su participación en redes, muchos de ellos fanáticos del anime que ven en esta convocatoria una forma simbólica (y original) de expresar su inconformidad con el rumbo del país.