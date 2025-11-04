Guionista feminicida intenta suicidarse en el hospital; le salvan la vida y fue llevado a prisión

Guionista feminicida intenta suicidarse en el hospital (@siete_letras/x)

Samuel García, guionita de Tv Azteca y Netflix, feminicida de Daniela Cabrera, intentó suicidarse en el hospital donde atendían sus heridas, no obstante, autoridades de la Policía de Investigación le salvaron la vida parsa después ser enviado a prisión.

¿Que fue lo que pasó?

Estos hechos se dan después de que el 30 de octubre, se registrará un atentado contra la traductora Daniela Cabrera a manos del guionista, con quién discutía en Mártires de Tacubaya.

El atacante apuñalo a la víctima con un machete. Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intentaron detenerlo, se intentó degollar el cuello.

Al controlar la hemorragia, fue asegurado por las autoridades para su respectivo proceso.