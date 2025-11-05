Mamá de Joselyn Yahaira Hernández, alias “La Mafias”, busca sacarla de prisión

Joselyn Yahaira Hernández, alias “La Mafias Fotos vía redes sociales y C4

En la Ciudad de México, la influencer conocida como “La Mafias” permanece recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla tras ser detenida el 14 de octubre de 2025 por su presunta participación en un robo con violencia.

Según su entorno cercano, su madre ha iniciado gestiones legales para lograr su libertad, apelando a aspectos del proceso penal y presentando pruebas de defensa. Esta acción se da en medio de fuerte presión mediática sobre el caso.

Los cargos que enfrenta “La Mafias” incluyen la acusación de interceptar a una persona en la alcaldía Gustavo A. Madero, despojarle de un teléfono celular y dinero en efectivo, así como la detención de motocicletas vinculadas al hecho. Durante la audiencia, el juez dictó prisión preventiva en su contra mientras se decide si será vinculada a proceso. egún el código penal aplicable en la Ciudad de México, podría implicar hasta 12 años de prisión si se demuestra su responsabilidad.

La estrategia de la defensa girará en torno a cuestionar la legalidad del operativo, posibles fallas en la cadena de custodia de los objetos asegurados, y presentar recursos para que se revise la medida de prisión o se obtenga libertad bajo fianza.