Pronóstico del clima en CDMX para este fin de semana de Corona Capital

Así será el clima este fin de semana en la CDMX Especial

Este fin de semana la CDMX se alista para uno de los eventos más importantes de la música, el Corona Capital, que traerá a los exponentes más relevantes de la música a nivel nacional e internacional. Y, para todos aquellos que asistirán, les dejamos el reporte climático para que tomen precauciones y el clima no los agarre de sorpresa.

¿Cómo estará el clima este fin de semana de Corona Capital?

El pronóstico meteorológico muestra condiciones favorables para estos días, lo cual es una buena noticia para quienes asistirán al evento.

Pronóstico del clima por día

Para el viernes 14 de noviembre se espera que el clima sea principalmente soleado, con máxima cercana a los 26 °C (73 °F) y mínima alrededor de los 8 °C (43 °F). Luego, para el sábado 15 de noviembre las condiciones serán similares con una temperatura máxima de unos 24 °C (75 °F) y mínima cercana a 8 °C (45 °F).

El domingo 16 de noviembre se espera un cielo mayormente despejado, con una máxima estimada en 24 °C (75 °F) y mínima cercana a los 10 °C (49 °F).

Condiciones #Meteorológicas pronosticadas para la #CDMX, durante este miércoles y los siguientes 3 días ⬇️ pic.twitter.com/tCJoi7m9Ze — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2025

¿Cómo debes irte al festival?

Tal parece que las condiciones para el Corona Capital serán favorables, pues durante el día, las condiciones serán bastante cómodas: sol, temperaturas agradables entre 24 y 26 °C. Es perfecto para disfrutar al aire libre sin que el calor sea agobiante.

Por la noche y temprano por la mañana, sí puede sentirse frío, ya que las mínimas bajan a entre 6 °C y 10 °C, lo que significa que aunque durante el concierto haga buena temperatura, al salir o al moverse entre escenarios podrían necesitar abrigo.

No se pronostican lluvias importantes este fin de semana, una excelente noticias, pues en ediciones anteriores esta circunstancia complicó el flujo del festival. Una ventaja para asistir con tranquilidad.