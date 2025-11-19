Personal de salud marcha en CDMX: Estas son las vialidades afectadas

Marcha médicos Personal de medicina como doctores, doctoras, enfermería, camilleros y administrativos dirigieron una protesta rumbo a Secretaría de Gobernación. (Adolfo Vladimir)

Las movilizaciones sociales continúan en la capital del país. Mientras la Ciudad de México se prepara para una nueva marcha de la “Generación Z”, personal médico tomó las calles el día de hoy para protestar por mejoras en su situación laboral y denunciar escases de equipos especializados y medicamentos para quienes trabajan en el IMSS-Bienestar.

Personal médico marcha en CDMX este miércoles 19 de noviembre: ¿Qué están pidiendo?

Cientos de trabajadores del sector salud se manifestaron este miércoles en las calles de la capital, exigiendo mejoras laborales y mayor apoyo al sistema público de atención médica. La movilización, que inició alrededor de las 10:00 horas, generó afectaciones viales significativas en avenidas clave del poniente al centro de la ciudad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), junto con personal de instituciones como el IMSS Bienestar, lideró la protesta. Participaron médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo provenientes de más de 100 hospitales, principalmente del Estado de México y la Ciudad de México.

Los manifestantes reclaman homologación salarial, basificación de contratos temporales, abasto constante de medicamentos e insumos, actualización de equipo médico y ambulancias, así como la contratación de más personal para garantizar una atención digna a los pacientes.

¿Cuáles son los puntos afectados por la marcha de médicos?

La marcha partió de la Estela de Luz del Paseo de la Reforma, y avanzó hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), con algunos grupos extendiendo su ruta hasta el Zócalo capitalino.

Esta trayectoria ha afectado principalmente el Paseo de la Reforma en dirección oriente, desde el Ángel de la Independencia hasta el cruce con Avenida Insurgentes y Bucareli, donde se ubica la Segob.

Autoridades reportan cierres intermitentes en estas vialidades, recomendando alternativas como Circuito Interior o Eje 1 Poniente para evitar congestiones. Se espera que la marcha concluya en las próximas horas, aunque podría extenderse si no hay respuesta de las autoridades federales.