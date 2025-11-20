¿Sí se va hacer?: Este es el horario y ruta convocada para la Marcha de la Generación Z este 20 de noviembre

Marcha Generación z La llamada 'Generación Z' convoca otra ruta para la marcha de este jueves; será en CIudad Universitaria.

Menos de una semana después de la marcha de la “Generación Z” el sábado 15 de noviembre de 2025, el movimiento difundió a través de sus redes sociales la convocatoria para una segunda marcha este jueves 20 de noviembre, encajando con el itinerario del Desfile de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con lo compartido en sus cuentas oficiales, “Generación Z México”, existirán varias movilizaciones en distintas universidades y estados, pero las principales de ellas en la Ciudad de México se llevarán a cabo en el Zócalo y Ciudad Universitaria (CU).

¿Cuáles y a qué hora serán las rutas de la Marcha Generación Z este 20 de noviembre?

La marcha realizada en CU de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dará comienzo a las 9:00 horas de la mañana y se prevé que finalizará en la Torre de Rectoría a las 10:00 horas.

🗣️Jueves 20 de Noviembre:



La ruta es Ángel → Zócalo y también hay convocatoria activa en universidades de CDMX y varios estados 🏴‍☠️ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 20, 2025

En cuanto a la ruta que se movilizará en la CDMX, iniciará a las 11:00 horas de este jueves en el monumento al Ángel de la Independencia, con camino hacia el Zócalo.

No obstante, algunos jóvenes han mostrado su preocupación respecto al posible encuentro que la movilización protestante podría tener con el Desfile del 20 de noviembre, realizado por el Ejército de México.

“Nos los vamos a topar de frente por Av. Juárez y 5 de Mayo”, señalan, mientras otros internautas aseguran que el objetivo de la marcha este jueves es, precisamente, el enfrentamiento.

Generación Z convoca a más universidades a unirse a la protesta este 20 de noviembre

De acuerdo con la difusión anónima de la movilización de protesta en redes sociales, también se ha convocado a través de Facebook la participación de más universidades, no sólo la UNAM.

Entre ellas, se encuentran:

El Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Universidad de Guadalajara.

La Universidad Autónoma de Nuevo León.

El Tecnológico de Monterrey.

El Desfile Militar reduce su ruta para evitar riesgos con la Marcha Generación Z

A pesar de que la ceremonia avanza tradicionalmente por Cinco de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, este jueves 20 de noviembre de 2025 cambiará su ruta, dirigiéndose directamente del Zócalo al Monumento a la Revolución.

El trayecto es menor por casi 3 kilómetros a sus pasadas presentaciones, decisión tomada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El objetivo de ello es evitar reducir los puntos de riesgo y mantener un perímetro controlado en el que sea posible disminuir la posibilidad de exponerse a confrontaciones.