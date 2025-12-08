Caravana Coca-Cola 2025: ¿el desfile navideño estará este año en CDMX?

La magia navideña de Coca-Cola vuelve a recorrer México: ¿La CDMX será parte del desfile 2025? (X: Poder del Consumidor )

En su ruta nacional, ya son varios los estados que confirmaron que los carros alegóricos desfilarán en sus calles. ¿La CDMX está incluida en la gira? Aquí te lo decimos.

Este año, Santa Claus, duendes, renos y compañía recorrerán la República Mexicana como parte del tradicional desfile navideño de la empresa Coca-Cola, característico por sus gigantescos carros alegóricos, luces y música.

Además, en la edición 2025, la Caravana Coca-Cola creó un chat en WhatsApp donde los asistentes podrán consultar en tiempo real las rutas, horarios y dinámicas que ofrece el desfile.





Estados confirmados donde pasará la Caravana Coca-Cola 2025

La inauguración de la fiesta navideña de la marca estadounidense fue el 23 de noviembre en Querétaro. En Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo el 2 de diciembre, mientras que en Coahuila se realizó el pasado 7 de diciembre.

Aún quedan estados por confirmar la fecha exacta en que la Caravana Coca-Cola se llevará a cabo en sus ciudades.

Mexicali, Guadalajara, Jalisco han confirmado su participación, pero todavía se mantiene la espera de una fecha oficial.

¿Habrá Caravana Coca-Cola 2025 en CDMX?

Las expectativas de miles de capitalinos que esperan uno de los desfiles navideños más grandes de México siguen en aumento, ante la posible confirmación de la Caravana Coca-Cola 2025 en la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la participación de Santa Claus, los osos polares y compañía en la capital del país, por lo que la CDMX permanece pendiente de confirmación.

Aun así, se recomienda mantenerse atentos, ya que al igual que Nuevo León, Guanajuato, Monterrey, Tijuana, Baja California, Toluca y el Estado de México, la Ciudad de México podría ser una de las sedes próximas a anunciarse.

Por ello, será importante conocer las recomendaciones si la Caravana Coca-Cola pasa por tu ciudad.



