¡Nada más fue un fallo de cálculo!; dejan en libertad a paracaidista extranjero que se atoró en semáforo de CDMX

No es IA… es la CDMX un martes cualquiera.

Miles Pack, un estadounidense de 36 años, se lanzó de una avioneta en movimiento que sobrevolaba el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La escena fue captada por cámaras del C5 y, desde entonces, se ha viralizado en redes sociales.





¿Qué pasó con el extranjero que se atoró con su paracaídas en un semáforo de CDMX?

El inesperado aterrizaje urbano que sorprendió a transeúntes en pleno Centro Histórico de la CDMX se volvió viral tras ser captado en video por cámaras del C5.

En las imágenes se observa cómo Miles Pack, de procedencia estadounidense, desciende en paracaídas en un aterrizaje casi perfecto... con el único detalle de quedar atrapado en un semáforo sobre avenida Balderas, a la altura de avenida Juárez, en la colonia Centro en la Ciudad de México.

Aquí el momento captado en imágenes del C5:

🪂 ¡Mientras usted dormía esto pasó en CDMX!



Durante la madrugada de este 9 de diciembre, las cámaras del C5 captaron el momento donde un hombre que descendía en paracaídas quedó atorado en un semáforo sobre Avenida Balderas, a la altura de Avenida Juárez, en la colonia Centro.… pic.twitter.com/QjooWgccl3 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 9, 2025

Dejan en libertad a extranjero que se atoró con su paracaídas en un semáforo del Centro Histórico de CDMX

Al aterrizar, el extranjero fue auxiliado por dos personas que descendieron de su vehículo para ayudarlo a desatorar el paracaídas de la estructura metálica.

De acuerdo a Carlos Jiménez, el paracaidista no presentó lesiones; sin embargo, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para después ser liberado.

Se lanzó desde una avioneta en movimiento que sobrevolaba el Centro Histórico

El paracaidista de origen extranjero declaró ante autoridades capitalinas de dónde se originó el salto que lo llevó a protagonizar una de las imágenes del día.

James se lanzó desde una avioneta que sobrevolaba el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Aun así, además de tomar con humor el hecho, usuarios en redes sociales se preguntaron qué tan peligroso resulta lanzarse en paracaídas en una ciudad con tanta densidad de población como la CDMX.





¿Qué tan peligroso es lanzarse en paracaídas sobre la CDMX?

Lanzarse en paracaídas es un sueño que casi todo ser humano quiere cumplir. La imagen puede ser maravillosa; sin embargo, ¿qué tan peligroso resulta hacerlo sobre grandes ciudades como la Ciudad de México?, ¿y cuáles son las medidas de seguridad recomendadas para no morir en el intento, literalmente?

James Griffith, experto en accidentes de paracaidismo y profesor de psicología en la Universidad de Shippensburg, ha estudiado informes de accidentes producidos desde 1993.

Según Griffith, cada año alrededor de 35 personas mueren en accidentes de paracaidismo, de los aproximadamente 2.5 millones de saltos que se realizan. Esto equivale a una muerte por cada 75 mil saltos.





¿Cuál es la principal causa de muerte en accidentes letales de paracaidismo?

De acuerdo con el especialista, la causa principal es el llamado problema del “no tirar”: abrir el paracaídas a baja altitud o no jalar con la fuerza suficiente la anilla del paracaídas tras lanzarse desde una aeronave a gran altura.

Los paracaidistas profesionales saben que deben medir con precisión el tiempo, entre 40 y 50 segundos después del salto desde la aeronave; sin embargo, uno de los errores humanos más comunes —especialmente entre principiantes— es calcular mal el tiempo de caída.

Cuando se cae a velocidad constante, factores como el viento y las condiciones climáticas influyen. Además, en grandes ciudades, con tránsito de vehículos, personas, ventanas y estructuras metálicas como semáforos, el riesgo de colisión aumenta de manera considerable frente a espacios controlados y bajo medidas de seguridad adecuadas.

La mente puede congelarse en el aire… y eso puede ser fatal

Ben Sherwood expone en su libro El club de los supervivientes que, cuando una persona se lanza en paracaídas, el corazón late con violencia y las hormonas del estrés aumentan de forma inusual debido a la adrenalina.

Esto puede provocar un bloqueo mental momentáneo, haciendo que la persona olvide dónde se encuentra o qué está haciendo. De no superarse a tiempo, este bloqueo puede impedir que se contabilicen correctamente los segundos y que se accione la anilla del paracaídas en el momento preciso.















