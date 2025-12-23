La fiesta más grande de música electrónica para despedir el año será gratis y en CDMX

La fiesta electrónica más grande del mundo Poster

La música electrónica llega a Reforma para recibir el 2026

La Ciudad de México se prepara para despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo con un megaconcierto gratuito de música electrónica que promete convertirse, una vez más, en uno de los eventos masivos más importantes a nivel internacional.

El próximo miércoles 31 de diciembre, Paseo de la Reforma se transformará en una pista de baile monumental como parte de lo que ha definido el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada “La Fiesta Electrónica Más Grande Del Mundo”.

El evento forma parte del programa “Luces de Invierno 2025”, que contempla diversas actividades culturales y festivas en distintos puntos de la capital durante la temporada decembrina.

Horario y sede

La celebración iniciará el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas y se planea que se extienda hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada del 1 de enero de 2026.

El escenario principal estará ubicado en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, convirtiendo uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad en un espacio de encuentro, música y celebración colectiva.

El acceso será totalmente gratuito, sin necesidad de boletos, y estará abierto a personas de todas las edades.

El Ángel entre estructuras La logística de los grandes eventos en CDMX se despliega frente al emblemático Ángel de la Independencia. (X: @eljorgeulloa21)

Line up internacional y nacional

La fiesta contará con una programación continua que reunirá a destacados exponentes de la música electrónica en sus distintos subgéneros, combinando talento internacional y nacional:

Talento internacional

Kavinsky (Live) – Francia

DJ y productor francés, que se convirtió en figura clave del synthwave, famoso por su sonido retro-futurista inspirado en la estética de los años 80, los videojuegos y las bandas sonoras cinematográficas. Con temas icónicos como Nightcall, Kavinsky se presentará en formato live, ofreciendo una experiencia audiovisual que combina nostalgia, electrónica y cine.

MGMT (DJ Set) – Estados Unidos

La banda estadounidense, conocida por éxitos como Kids y Electric Feel, presentará un DJ set que retoma su faceta más experimental. Su propuesta mezcla disco, electrónica, funk y soul, con una fuerte carga psicodélica que remite al pop alternativo de finales de los años 2000, adaptado a la pista de baile y al formato nocturno.

Arca (DJ Set) – Venezuela

Productora, DJ y cantante venezolana de reconocimiento internacional. Su trabajo fusiona glitch, industrial, electrónica experimental y pop, con una estética sonora radical y vanguardista. Arca es una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, y en sus sets explora temas como la identidad de género, el cuerpo y la feminidad, rompiendo las estructuras tradicionales de la música electrónica.

Vel – Dúo franco-marroquí

DJ y productora musical marroquí radicada en París, reconocida por su propuesta de techno crudo, emocional y de alta energía. VEL se ha consolidado en la escena europea por sus sets intensos y envolventes, en los que combina ritmos contundentes con una narrativa sonora profunda, pensada para la pista de baile.

Jehnny Beth – Francia

Artista francesa y ex vocalista de la banda Savages, cuya faceta como DJ se caracteriza por sets espontáneos e improvisados. Su selección musical transita entre el big beat, dance y techno, con una actitud visceral que conecta la energía del rock con la electrónica de club, creando sesiones impredecibles y de alto impacto.

Talento nacional

Ramiro Puente – México

DJ y productor mexicano considerado ya un referente clave de la escena electrónica nacional. Con una trayectoria que abarca varias décadas, Ramiro Puente ha sido pionero en la difusión del house y el techno en México. Su estilo se distingue por su versatilidad, adaptándose tanto a grandes escenarios como a espacios underground.

3BallMTY – México

Colectivo mexicano de DJs originario de Monterrey, considerado uno de los principales exponentes del tribal guarachero y un clásico de nuestro país. Su propuesta fusiona música electrónica con ritmos tradicionales mexicanos, llevando sonidos regionales a contextos masivos y urbanos. Su presencia garantiza uno de los momentos más festivos y bailables de la noche.

Mariana BO – México

DJ y productora mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, reconocida internacionalmente por integrar el violín clásico en vivo a sus presentaciones. Su estilo combina EDM, techno y hard-techno, con una ejecución energética que la ha llevado a presentarse en festivales de talla mundial y a posicionarse como una de las figuras más visibles de la electrónica mexicana.

Aunque hasta el momento no se han publicado horarios individuales por artista, se prevé una secuencia ininterrumpida de presentaciones durante toda la noche.

Producción, ambiente y seguridad

El megaconcierto contará con pantallas gigantes, iluminación LED, efectos láser y un sistema de sonido de alta potencia, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva a gran escala.

Además, se realizará un conteo regresivo a la medianoche para recibir el Año Nuevo, acompañado de efectos visuales especiales que reforzarán el ambiente festivo.

Para garantizar la seguridad, el Gobierno capitalino prevé desplegar un operativo especial con presencia de cuerpos de emergencia, personal de protección civil y elementos de seguridad. También se esperan cierres viales en Paseo de la Reforma y avenidas aledañas, por lo que se recomienda el uso de transporte público, como Metro y Metrobús.

Se espera una asistencia récord

La Fiesta Electrónica de Año Nuevo se consolidó en la edición anterior, pues más de 200 mil personas se congregaron en Reforma para despedir el año con un rave masivo encabezado por el colectivo Polymarchs.

Para este 2025-2026, las autoridades capitalinas buscan superar esa cifra y posicionar a la Ciudad de México como una capital global de eventos electrónicos gratuitos y de gran formato.

Recomendaciones para asistentes