Activistas bloquean la carretera México-Toluca en favor del Refugio Franciscano para animales

Durante la madrugada de este miércoles 7 de enero, la carretera México-Toluca registró cierres parciales a la altura del kilómetro 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa, debido a protestas de activistas en favor del Refugio Franciscano. Los manifestantes se congregaron para impedir un supuesto operativo policial destinado a retirar a los perros resguardados en el sitio, en medio de un prolongado conflicto legal por la propiedad del terreno.

Bloquean la México-Toluca para evitar operativo contra animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa

El Refugio Franciscano, un albergue que resguarda a más de mil perros y gatos rescatados, alertó la noche del martes 6 de enero a través de redes sociales sobre un inminente operativo para extraer a los animales, violando presuntamente un fallo federal. “¡ALERTA ROJA MÁXIMA! ¡ESTÁN A PUNTO DE LLEVARSE A LOS PERROS! URGENTE: NECESITAMOS ESCUDO HUMANO AHORA MISMO”, publicó la cuenta oficial del refugio en X.

Decenas de personas respondieron al llamado, formando una barrera humana que bloqueó el acceso al predio y afectó el flujo vehicular en la autopista durante aproximadamente ocho horas, hasta las primeras horas de la mañana.

Autoridades capitalinas, incluyendo bomberos y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), arribaron al lugar para ejecutar la extracción, pero los manifestantes lograron detener temporalmente la acción.

El Gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado afirmando que se apega a la legalidad y espera los resultados de investigaciones en curso por parte de la FGJCDMX y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). “Continuamos haciendo un llamado a las partes a que pongan en el centro el bienestar animal y a llegar a un entendimiento por el bien de los seres sintientes”, señaló el gobierno local.

¿Qué está pasando en el Refugio Franciscano?

El conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando un juez ordenó el desalojo del personal del Refugio Franciscano A.C. en favor de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., propietaria del terreno. Sin embargo, un mandato del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México prohíbe mover a los animales mientras se resuelve la disputa. Los activistas denuncian riesgos de crueldad animal y exigen garantías para su cuidado. Además de la acción matutina, se reportaron otras movilizaciones relacionadas.