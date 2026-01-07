Con golpes y policías: así desalojan Refugio Franciscano para animales en la CDMX

Refugio Franciscano Se registraron protestas en el Refugio Franciscano de Perritos tras diversas denuncias por presunto maltrato animal; el gobierno capitalino dio a conocer que rescatará a los animales del lugar. (Rogelio Morales Ponce)

El conflicto en el Refugio Franciscano para animales en la alcaldía Cuajimalpa continua luego de un nuevo enfrentamiento entre activistas y autoridades capitalinas. Personas a favor de este recinto volvieron a intentar bloquear la carretera México-Toluca, generando tensión con policías, quienes extrajeron más de 900 animales del lugar.

¿Qué está pasando en el Refugio Franciscano?

Desde la madrugada de este miércoles 7 de enero, múltiples vecinos y activistas se reunieron a las afueras del refugio para animales, donde las autoridades capitalinas buscaban extraer a los perros y gatos que se encentraban resguardados. Las personas a favor del refugio se encargaron de bloquear la carretera México-Toluca para oponerse a estas acciones.

Ahora, durante la mañana de este día, las autoridades capitalinas regresaron al lugar con un operativo policial para quitarle al refugio más de 900 animales que se encontraban ahí. Las acciones terminaron en gritos y empujones luego de que elementos policiales “encapsularan” a varias personas para evitar que volvieran a cerrar por completo la vialidad como parte de su protesta.

Con un op*rativo p*liciaco, el Gobierno de la Ciudad de México sacó a los animales del Refugio Franciscano A.C., ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.



De acuerdo con las autoridades, en el lugar se contabilizaron 936 animales extraídos de la instalación.



Laura Torres, una de las veterinarias del Refugio Franciscano, dio su versión, asegurando que no existía orden judicial para llevar a cabo el operativo y acusando a las autoridades de desacatar la ley.:

“Es un total y completo atropello. Se pasaron por el arco del triunfo la orden judicial. Teníamos para la entrega del predio junto con los animales el día de hoy y ahora parece que los super delincuentes somos nosotros. Miren la cantidad de personal que tienen que traer para evitar que hagamos nosotros justicia en el sentido de que no hay una orden judicial. No nos mostraron una orden para poder hacer esto, para poder llevarse a los perros.

Desde anoche hicimos aquí una manifestación, nos quedamos a pernoctar y vigilar que nada pasara, pero contra tantos elementos no pudimos hacer más. Esto no termina aquí, nuestros abogados ya están viendo todas estas faltas a la ley que estamos viviendo. No hay orden judicial para que puedan sacarlo.

Este dictamen de tribunal superior colegiado está desde el 23 de diciembre para que nosotros podamos tener acceso a nuestros animales y las instalaciones. Están ellos en desacato. En vez de acatar la ley, están haciendo lo que se les da la gana. " señaló