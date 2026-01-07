¿Sigue el bloqueo en la México-Toluca? Reporte actualizado de la protesta por refugio franciscano Continúa la carga vehicular en la México-Toluca después de los bloqueos derivados del desalojo en el Refugio Franciscano para animales (Rogelio Morales Ponce)

Continúa la carga vehicular en la carretera México-Toluca después de los bloqueos ocurridos durante la mañana de este miércoles 7 de enero, derivados del desalojo en el Refugio Franciscano para animales en la alcaldía Cuajimalpa.

Las manifestaciones iniciaron durante las primeras horas de la mañana en la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 17 cuando elementos de seguridad arribaron al lugar para retirar a los más de 900 animales que se encontraban en el refugio.

Fue hasta cerca de las 3:00 de la tarde que quienes continuaban con el bloqueo en la carretera la liberaron. A pesar de esto, actualmente se encuentra bloqueado un carril de la México-Toluca por policías granaderos.

Por lo que, continúa la carga vehicular a lo largo del tramo del kilómetro 17, de manera que deberás tomar tus precauciones en caso de tener contemplado atravesar este trayecto.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano para perros y por qué bloquearon la México-Toluca?

Durante la mañana de este miércoles 7 de enero se registró un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad en la carretera México-Toluca, debido al desalojo de animales en el Refugio Franciscano ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la Ciudad de México, durante el operativo se desalojaron a más de 900 animales por motivo de una disputa entre privados por el predio.

Asimismo, sobre supuestas denuncias de maltrato animal, el Gobierno de la Ciudad de México ha compartido que se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

Por su parte, el Refugio Franciscano ha calificado las acciones realizadas por las autoridades capitalinas como un acto de ilegalidad, ya que, según lo publicado por ellos en sus redes, existe una resolución judicial a favor del refugio.

“En este momento se está llevando a cabo un operativo totalmente desproporcionado en el Refugio Franciscano. Si de verdad el interés fuera el bienestar de los animalitos, no habrían desalojado a sus cuidadores y veterinarios, no los estarían separando de las personas que los han cuidado durante años, ni los estarían sacando del único hogar seguro que han tenido.” Fue parte del mensaje compartido por el refugio.

Lo anterior surge a partir de una disputa por el terreno en el que se encuentra el Refugio Franciscano y que la Fundación Antonio Haghenbeck reclama como suyo.