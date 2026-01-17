Así era la CDMX en 2016 y así cambió en 2026: nuevos rascacielos, centros comerciales... y gentrificación

10 años después Así ha cambiado la CDMX en los últimos 10 años. (Google Street)

Dicen que 2026 es el nuevo 2016... pero tantas cosas que pasaron en los últimos 10 años: alguna pareja de jóvenes que se amaba, para no volverse a encontrar nunca más; Morena estaba lejos de ser la primera fuerza política del país y Donald Trump aún no arribaba a la Casa Blanca; se fueron Prince y David Bowie. Nadie esperaba al COVID-19.

Y la vieja Ciudad de México ha crecido a nuestro lado: se ha llenado de verrugas de concreto y acero; la han mutilado, le han hecho nuevas cicatrices. Se ha inundado, se ha secado. Pese a todo resiste, después de todo, ha sido la capital de tres imperios: aún antes que en Nueva York, ya existían aquí los palacios.

Mientras en redes sociales, TikTok e Instagram, jóvenes comparten fotos de cómo era su vida hace una década, algunos en la adolescencia, otros en la adultez temprana, es un buen momento para reflexionar respecto la forma en la que ha cambiado la capital en los últimos 10 años.

Para la elaboración de este ejercicio, se compararon imágenes de Google Street fechadas en 2016, con las últimas que se han tomado por parte de la firma tecnológica, entre 2024 y 2025.

Cambios en Paseo de la Reforma Así ha cambiado el skyline de Paseo de la Reforma en los últimos 10 años. (Google Street)

Paseo de la Reforma: así se ha llenado de nuevos rascacielos

Paseo de la Reforma nació en el siglo XIX como un proyecto del emperador Maximiliano de Habsburgo, quien buscaba crear una avenida inspirada en los grandes bulevares europeos, especialmente los de París.

Originalmente llamada Paseo de la Emperatriz, conectaba el Castillo de Chapultepec con el centro de la ciudad y estaba pensada como una vía elegante, rodeada de áreas verdes y monumentos.

Con el pasar de las décadas, tornose en la principal avenida del país, quizá de Latinoamérica, con edificios gubernamentales, estatuas, el Ángel de la Independencia y rascacielos que superan los 200 metros de altura.

En 2016, la Torre Mayor, que ya había perdido la corona como la más alta de la ciudad ante la Torre Reforma y la Torre BBVA, aún tenía una presencia preponderante en la vialidad, hasta quedar opacada por Chapultepec Uno, un edificio de 241.6 metros de altura, que fue inaugurado en 2019.

Así era Paseo de la Reforma en 2016

Paseo de la Reforma Así cambió la principal avenida del país de 2016 a 2026 (Google Street)

Así luce Paseo de la Reforma en 2026

Paseo de la Reforma Así cambió la principal avenida del país de 2016 a 2026 (Google Street)

Hace 10 años aún no existía Mítikah... el “emblema” de la gentrificación en la CDMX

Aunque el proyecto comenzó en 2008, en 2016 aún no figuraba la Torre Mítikah en el paisaje del sur de la capital, sobre el cual ahora ejerce un reinado de acero y cristal, al tratarse del edificio de mayor altura en la Ciudad de México.

Desde su concepción, este complejo, que incluye un centro comercial con tiendas departamentales, restaurantes y cines, ha enfrentado críticas y protestas de los vecinos del pueblo de Xoco, quienes han acusado desplazamiento, encarecimiento en el nivel de vida, así como destrucción de los barrios originarios de la zona, ubicada en la frontera entre Coyoacán y la Benito Juárez.

Pese a las protestas, retrasos y la pandemia, la Torre Mítikah se inauguró en 2021, mientras que el centro comercial fue abierto un año posterior. Se calcula que todo el complejo tuvo un costo de 22 mil 500 millones de pesos.

Así era Xoco en 2016, sin la Torre Mítikah

Cambios en Xoco Así lucía Xoco, al sur de la CDMX, en 2016, antes de la inauguración de Mítikah. (Google Street)

Así luce Xoco, al sur de la CDMX, en 2026

Cambios en Xoco Así lucía el pueblo de Xoco en 2016 sin Mítikah (Google Street)

La gentrificación asedia a la colonia Doctores

Famosa por la Lucha Libre, sus salones de baile... y por su inseguridad, la colonia Doctores, una de las más antiguas y populares de la capital, rápidamente se ha llenado de nuevos desarrollos inmobiliarios, que la promocionan como la nueva colonia Roma, uno de los barrios con mayor plusvalía en la ciudad.

Históricamente conocida por su carácter popular y por albergar instituciones como centros de salud y juzgados, esta zona ha tenido un alza significativa en el precio de la vivienda y de las rentas, lo que ha provocado el desplazamiento de la población original, la cual gradualmente ha sido sustituida por personas de mayores ingresos, en un proceso que es conocido como gentrificación.

En la Avenida Cuauhtémoc, frontera que la divide de la colonia Roma, antiguos edificios de la Doctores han sido demolidos, para, en su lugar, construir departamentos de lujo, con precios superiores a los 3 millones de pesos, que los habitantes originarios no pueden costear.

Así lucía la colonia Doctores en 2016

Gentrificación en la Doctores Antiguos edificios en el barrio de la Doctores que aún existían en 2016 fueron demolidos y sustituidos por departamentos de lujo. (Google Street.)

Así luce la colonia Doctores en 2026

Gentrificación en la Doctores Antiguos edificios en el barrio de la Doctores que aún existían en 2016 fueron demolidos y sustituidos por departamentos de lujo. Así luce la colonia en 2026. (Google Street)

Y en Tlatelolco... también llegó la gentrificación

En Tlatelolco, barrio icónico de la Ciudad de México, la gentrificación también ha empezado a dejar su huella en la última década.

Tradicionalmente reconocido por su gran Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, un ambicioso proyecto habitacional de mediados del siglo XX, y por la Plaza de las Tres Culturas, donde ocurrió la masacre estudiantil de 1968, este espacio ha visto cómo la presión del mercado y la revalorización inmobiliaria han incrementado los precios tanto de venta como de renta de vivienda.

En los últimos 10 años, asimismo, se han erigido nuevos. centros comerciales, como Puerta Tlatelolco, los cuales amenazan con desplazar y cerrar comercios pequeños y tradicionales localizados en Tlatelolco y barrios aledaños, como la San Simón y la Guerrero.

Así lucía Tlatelolco en 2016

Gentrificación en Tlatelolco En los últimos 10 años, han surgido modernos centros comerciales en Tlatelolco y barrios aledaños, como la San Simón. (Google Street)

Así luce Tlatelolco en 2026

Gentrificación en Tlatelolco En los últimos 10 años, han surgido modernos centros comerciales en Tlatelolco y barrios aledaños, como la San Simón. (Google Street)

¿Qué es la gentrificación? Esto dice la UNAM

La gentrificación es un proceso que ocurre de manera selectiva en colonias emblemáticas de la Ciudad de México y en Pueblos Mágicos del país: de acuerdo a la UNAM, consiste en la rehabilitación urbana y social de zonas deterioradas, lo que atrae a habitantes con mayor poder adquisitivo y desplaza a la población original de bajos recursos, que ya no puede cubrir los nuevos costos de renta y vivienda.

El geógrafo Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador de la UNAM, explicó, en un boletín llamado ¿Qué es la gentrificación y a quiénes afecta?, publicado en agosto de 2024, que este fenómeno está ligado a políticas de vivienda que favorecen a grandes inmobiliarias y empresarios del sector.

Periférico Sur en 2016

Periférico Sur En el sur de la CDMX se ha vivido un boom inmobiliario en los últimos 10 años. Así lucía Periférico Sur en 2016. (Google Street)

Periférico Sur en 2026

Periférico Sur En el sur de la CDMX se ha vivido un boom inmobiliario en los últimos 10 años. Así luce Periférico Sur en 2026. (Google Street)

¿Qué consecuencias tiene la gentrificación?

La gentrificación, según el especialista de la UNAM, implica una reestructuración de las relaciones sociales en el espacio urbano, donde sectores con mayor capacidad económica se apropian de áreas con buena ubicación, infraestructura, zonas culturales y áreas verdes, altamente valoradas por el capital inmobiliario.

Entre los principales cambios en barrios gentrificados destacan la remodelación de viviendas, la construcción de nuevos edificios y la llegada de comercios orientados a clases medias y altas.

Como consecuencia, añade el geógrafo Luis Alberto Salinas Arreortua, los antiguos habitantes se ven obligados a migrar hacia zonas periféricas, principalmente en el Estado de México e Hidalgo, donde enfrentan largos tiempos de traslado, altos costos de transporte y carencia de servicios básicos.

Este desplazamiento ha generado la construcción masiva de vivienda de interés social, muchas de ellas deshabitadas debido a su lejanía de los centros laborales.

Además, la gentrificación también se presenta en zonas rurales, especialmente en Pueblos Mágicos, donde el impulso al turismo eleva el costo de vida y de los alquileres.

En medio de esta problemática, el especialista de la UNAM subraya la necesidad de una política de vivienda más equilibrada que proteja a las comunidades originarias, tanto urbanas como rurales.

¿Cómo será la CDMX en 2036? ¿Qué nuevas cicatrices tendrá la capital de la nación?



