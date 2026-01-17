Hoy No Circula sábado 17 de enero: restricciones vehiculares para CDMX y EDOMEX

Hoy no circula CIUDAD DE MÉXICO, 03ENERO2026.- Un ciclista avanza por el carril exclusivo del Metrobús, librando el tráfico sobre Av. Guerrero. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Si tienes un auto en la Ciudad de México o en el Área Metropolitana de la capital prepárate, pues es posible que tu vehículo no circule este sábado 17 de enero.

El programa Hoy No Circula se aplicará este sábado en la Ciudad de México y diversos municipios del Estado de México como parte de las medidas ambientales para controlar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas, la restricción sabatina estará en vigencia, por lo que varios automovilistas deberán planear sus traslados con anticipación para evitar contratiempos o sanciones.

Hoy no circula: ¿qué hologramas no circularán hoy 17 de enero de 2026?

Según el calendario oficial del programa, este tercer sábado de enero corresponde a la suspensión de circulación para los vehículos que tengan holograma 1 y su placa termine en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), que no podrán transitar durante el horario establecido.

Además, todos los vehículos con holograma 2 también descansan este sábado, independientemente del número final de su placa, lo que amplía la restricción para un número considerable de automóviles.

La medida aplica no solo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también en 18 municipios conurbados del Estado de México, donde las autoridades ambientales trabajan de forma coordinada para reducir emisiones contaminantes en la región.

Entre los vehículos exentos de la restricción están aquellos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos, que pueden circular libremente sin importar el día, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Durante la jornada completa deberán suspender circulación los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0, siempre que cuenten con holograma de verificación tipo 1 o 2: esta medida los obligará a permanecer fuera de las calles de la capital a lo largo de todo el día.

A su vez, quedan fuera de la restricción unidades como motocicletas, transporte público, taxis y vehículos de emergencia o de personal de salud, pues se busca mantener operativos servicios esenciales para la población.

Ahora que ya lo sabes, planea con anticipación tus traslados, dado que es posible que tu vehículo particular no pueda circular este fin de semana del 17 al 18 de enero del 2026.