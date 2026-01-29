Huelga Monte de Piedad hoy: habrá protestas y bloqueos en CDMX; horas, rutas y vialidades alternas (Nacional Monte de Piedad - @guerrero_01234 )

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección 23 en Puebla, anunció una megamarcha este jueves 29 de enero de 2026 en las principales ciudades del país, incluida la Ciudad de México, en apoyo a la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Tras la falta de conciliación con la administración de la institución de empeño nacional durante las negociaciones del pasado miércoles, continuará la huelga que ya suma una duración de cuatro meses.

Además, los representantes sindicales convocaron a una marcha nacional, debido a que en las últimas mesas de diálogo no se alcanzaron las soluciones esperadas.

¿Cuándo es la protesta y bloqueo en la CDMX por integrantes del Sindicato Nacional de Monte de Piedad?

Derivado de que no se logró un acuerdo en la reunión de este 28 de enero, los líderes sindicales convocaron a una marcha nacional para este jueves 29 de enero en la Ciudad de México y en las principales ciudades del País.

Tras el inicio de la huelga de trabajadores del Monte de Piedad, aproximadamente han sido cerradas 300 sucursales en todo México, y hasta el momento continúan las manifestaciones.

Tomalo en cuenta 🚨sindicatos independientes ,anuncian que el día de mañana 29 de enero realizarán una marcha a las 16:00 horas, partiendo del Paseo Bravo al zócalo de la ciudad,sera en defensa de los derechos de los trabajadores y apoyo a la huelga, del nacional monte de piedad. pic.twitter.com/E85Y9Ueeqc — Os warrior (@guerrero_o1234) January 28, 2026

Huelga trabajadores del Nacional Monte de Piedad hoy: hora y ruta de la megamarcha nacional

La Marcha Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad dará inicio a las 4:00 p.m. de este jueves 29 de enero.

El inicio de la ruta de la movilización de trabajadores que conforman el Sindicato Nacional de Monte de Piedad no ha sido confirmado, sin embargo, se espera que tiene cómo destino el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

Esta huelga forma parte de las acciones abordadas por trabajadores sindicales del Nacional Monte de Piedad tras los intentos de la institución por modificar el Contrato Colectivo de Trabajo.

Marcha Nacional Monte de Piedad, 29 de enero: vialidades alternas

Hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial la ruta de la megamarcha de trabajadores sindicales del Nacional Monte de Piedad, en compañía de sindicatos que se suman en colaboración a los requerimientos de este grupo de trabajadores que ya acumulan cuatro meses de protesta; sin embargo, se espera que el destino de los contingentes continúe hasta el Zócalo capitalino de la Ciudad de México., por lo que se recomienda estar pendiente a la actualización de la información.

Huelga en Monte de Piedad: las exigencias clave del sindicato y el estado actual del conflicto

El conflicto laboral se originó tras el estancamiento de las revisiones contractuales entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la administración de la institución, proceso que forma parte de los mecanismos oficiales de conciliación ante autoridades laborales federales.

Entre los puntos centrales de la negociación se encuentran la actualización del Contrato Colectivo de Trabajo, la preservación de prestaciones vigentes, ajustes salariales conforme a la inflación y la garantía de que no habrá afectaciones a la antigüedad ni a las condiciones de trabajo del personal sindicalizado.

Actualmente, la huelga continúa activa luego de que las mesas de diálogo más recientes concluyeran sin acuerdos definitivos, lo que llevó al sindicato a reforzar su estrategia de presión mediante movilizaciones nacionales y llamados a la solidaridad de otros gremios.

De acuerdo con reportes oficiales del propio sindicato, la suspensión de actividades en sucursales sigue vigente mientras no exista una propuesta formal que cumpla con los términos laborales establecidos en la negociación colectiva, por lo que el conflicto permanece abierto y bajo seguimiento de instancias laborales.