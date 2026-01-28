Huelga en el Monte de Piedad: trabajadores mantendrán el paro y convocan a marcha nacional este 29 de enero

Marcha Nacional del Monte de Piedad Trabajadores y trabajadoras del Monte de Piedad convocaron a una movilización nacional para mañana jueves 29 de enero; la huelga continuará, acercándose a los cuatro meses desde su inicio.

La huelga iniciada el 1º de octubre de 2025 por el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se ha extendido por casi cuatro meses, un periodo que se mantendrá de acuerdo a lo anunciado por los trabajadores y trabajadoras de la institución de empeños.

Este miércoles se tenía programada una reunión entre los representantes sindicales y la administración de la institución, encuentro clave en el que se pretendía avanzar en las negociaciones de un acuerdo mutuo que marcaría el final de las afectaciones en las sucursales cerradas.

Sin embargo, las mesas de diálogo realizadas ante instancias de conciliación no derivaron las soluciones esperadas por el sindicato, por lo que sus representantes anunciaron que la huelga continuará y también convocaron a una marcha nacional con cita programada para mañana, jueves 29 de enero de 2026.

¿Qué sucedió en la reunión del Monte de Piedad este miércoles 28 de enero?

Los representantes sindicales y la administración de la institución se reunieron este miércoles con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuo al discutir las soluciones correspondientes a las exigencias del grupo trabajador.

No obstante, el delegado sindical en Monclova informó que las conversaciones no han tenido el avance esperado por el sindicato del Monte de Piedad.

“Siguen en su postura de seguir con las mismas violaciones”, comunicó a los medios, señalando que la Secretaría de Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Albitraje ofrecieron un “tipo de acuerdo” para que fuera examinado, pero las soluciones no son completas.

“Mientras no tengamos un buen acuerdo y el Patronato diga que va a tener un respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo, nosotros vamos a seguir aquí en la lucha”, declaró el delegado.

Como resultado de esta huelga de casi cuatro meses, alrededor de 300 sucursales han sido cerradas en todo el país, lo que ha ocasionado incertidumbre en las personas que aún tienen pertenencias empeñadas en la institución.

Marcha Nacional de los sindicatos de Monte de Piedad: ¿cuándo, a qué hora y dónde será?

Tanto las mesas de negociación previas como la reunión de este miércoles han tenido el mismo resultado: la huelga del Monte de Piedad se mantiene debido a que las soluciones aún no cumplen las exigencias del sindicato.

Sin embargo, tras el diálogo de este 28 de enero, los representantes sindicales también anunciaron que realizarán una marcha nacional programada para el jueves 29 de enero, con el objetivo de evidenciar su situación de exigencia por derechos laborales, solicitando también la solidaridad de la población.

La marcha nacional tendrá hora de inicio a las 4:00 PM de mañana, con un recorrido de Paseo Bravo al Zócalo en la Ciudad de México, mientras que las movilizaciones en otros estados están pendientes de definirse.

Existen alrededor de 1,900 trabajadores sindicalizados a nivel nacional, sumando cerca de 315 sucursales del Monte de Piedad que están cerradas, por lo que el sindicato recordó a sus clientes que las prendas siguen “completamente resguardadas”.

¿Por qué el Monte de Piedad continúa en huelga?

La huelga no fue provocada por un hecho reciente, sino que es el resultado de una tensión acumulada durante años tras intentos de la institución por por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

La pasada huelga iniciada por el sindicato —llevada a cabo el 15 de febrero de 2024—, fue ocasionada tras la firma de un convenio en el que hubo reducción de personal, ampliación de la jornada de trabajo sin remuneración y la eliminación de algunas prestaciones; después de un mes, la huelga finalizó luego de que la institución presionara a los empleados a aceptar un contrato de protección.

Actualmente, los trabajadores reportan principalmente el incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024, violaciones sistemáticas al CCT y una serie de prácticas laborales que, según reportan, deterioraron las condiciones de trabajo.