Tren Interurbano: ¿cuánto cuesta el viaje de Observatorio a Santa Fe y a Toluca? Estas son las tarifas

Tren Interurbano "El Insurgente" El público ya podrá utilizar este sistema para llegar desde Observatorio hasta Zinacantepec.

Tuvieron que pasar más de 10 años, pero el Tren Interurbano “El Insurgente” finalmente está abierto en su tramo completo. Los aproximadamente 58 kilómetros de trayecto a través de sus siete estaciones ya están disponibles entre Observatorio (CDMX) y Zinacantepec (EDOMEX) para las y los usuarios con una tarifa dinámica que depende del número de estaciones que recorras.

¿Cuánto cuesta el pasaje del Tren Interurbano “El Isurgente”?

Este lunes 2 de febrero, durante la conferencia presidencial matutina “La Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente la apertura de las estaciones Observatorio y Vasco de Quiroga, completando así las 7 del trayecto completo.

De esta manera, se dio a conocer las tarifas oficiales que estarán aplicando para poder utilizar este transporte, que van desde los 15 por una estación hasta los 100 pesos realizando el recorrido completo.

Tabla de tarifas Tren Interurbano Así luce la tabla completa del costo de los diferentes trayectos que se pueden realizar en el Tren Interurbano "El Insurgente" (Juan Carlos Navarro)

¿Cómo pagar el transporte en el Tren Interurbano?

También, se informó que el pago del pasaje se puede realizar de la siguiente manera: principalmente mediante:

Tarjeta de Movilidad Integrada

E medio electrónico sin contacto que también es válido en otros sistemas de transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México; el usuario debe contar con saldo suficiente y acercar la tarjeta a los lectores de los torniquetes tanto al ingresar como al salir de la estación, ya que el sistema calcula automáticamente la tarifa conforme al trayecto recorrido.

Boleto con código QR

Adicionalmente, para quienes no cuenten con la Tarjeta de Movilidad Integrada, el tren ofrece la opción de adquirir un boleto con código QR en las máquinas expendedoras ubicadas dentro de las estaciones, el cual es válido para un solo viaje y debe presentarse igualmente en los torniquetes de entrada y salida. En ambos casos, el registro correcto de acceso y egreso es obligatorio para que el cobro se aplique de manera adecuada, conforme a lo establecido en el reglamento de operación del sistema.