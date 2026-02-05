Vacuna contra el sarampión CDMX: estas son las estaciones del metro donde la están aplicando gratis

Módulos de vacunación en Metro CDMX La alerta epidemiológica en América por brote de Sarampión ha movilizado a las autoridades del país para contener el contagio; en CDMX, se han instalado módulos de vacunación en puntos clave del Metro.

Desde novimbre del año pasado, casos de contagio por Sarampión fueron reportados en Canadá, marcando el inicio de un preocupante resurgimiento de esta enfermedad viral en el continente americano.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México encabeza los casos de infección en América, seguido de Estados Unidos y Canadá, además de que se han registrado contagios en otros sectores de Latinoamérica y el Caribe.

Ante esta emergencia epidemiológica, las autoridades del país ha instado a la población a recibir las dos dosis necesarias de la vacuna, implementando clínicas móviles de vacunación en aeropuertos y terminales de autobuses, así como se instalaron módulos en el transporte público de la Ciudad de México.

Metro CDMX: Estaciones en las que puedes recibir tu vacuna contra el Sarampión

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada, estableció 2.000 nuevos módulos de vacunación en centros de salud y principales estaciones del Metro, con el propósito de maximizar el alcance de la vacuna, reduciendo así el alto contagio registrado.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la cuenta oficial de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, informó a la población capitalina sobre las estaciones de metro a las que puede acudir para recibir la vacuna contra el Sarampión, seleccionadas por su alta concurrencia.

Ordenadas por alcaldía, las estaciones que ofrecen el servicio de vacunación son:

Álvaro Obregón: Observatorio, Barranca del Muerto.

Observatorio, Barranca del Muerto. Iztacalco: Agrícola Oriental, Santa Anita, Coyuya.

Agrícola Oriental, Santa Anita, Coyuya. Venustiano Carranza: Oceanía, Pantitlán, Merced, San Lázaro, Candelaria.

Tláhuac: Olivos, Nopalera, Tlahuac.

Olivos, Nopalera, Tlahuac. Cuauhtémoc: Garibaldi, Morelos, Lagunilla.

Garibaldi, Morelos, Lagunilla. Azcapotzalco: Camarones, Aquiles Serdán, Panteones, Ferrería.

Camarones, Aquiles Serdán, Panteones, Ferrería. Gustavo A. Madero: Indios Verdes, Deportivo 18 de marzo, Maretín Carrera, Potrero, Lindavista.

Indios Verdes, Deportivo 18 de marzo, Maretín Carrera, Potrero, Lindavista. Coyoacán: Tasqueña, Copilco.

Tasqueña, Copilco. Miguel Hidalgo: Cuatro Caminos, Tacubaya, Colegio Militar.

Cuatro Caminos, Tacubaya, Colegio Militar. Iztapalapa: Constitución de 1917, UAM-I, Escuadrón 201, Apatlaco, Aculco, Atlalilco, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Periférico Oriente, Tezonco, Tepalcates, Guleatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta.

“Todas las personas menores de 49 años, por favor, vacúnense”, instó Brugada el día martes, enfatizando que la vacuna —con sus dos dosis— ya está disponible en toda la ciudad.

¿En qué horario puedo vacunarme contra el sarampión en el Metro CDMX?

De acuerdo con la OPS, el alto contagio hasta hoy registrado, se debe a que existen personas que no están vacunadas, además de que la enfermedad es altamente contagiosa, pues una sola persona podría infectar hasta 18 personas más.

¡Te entendemos, mamá/papá! 😅 Pero un piquetito de 2 segundos es mejor que una enfermedad que puede ser mortal.



¡Lánzate hoy, no necesitas cita! 💉 Lleva a tus hijas e hijos al Centro de Salud más cercano para que reciban su vacuna contra el sarampión. #PapásPrimerizos… pic.twitter.com/ujeEtD8qRc — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 2, 2026

Debido a esto, la implementación de módulos de vacunas contra el sarampión en el Metro de la Ciudad de México busca reducir el contagio de la enfermedad y resguardar a la población más vulnerable: las infancias menores.

El horario para asistir a cualquiera de las estaciones del metro de la CDMX anteriormente enlistadas, es de 8:30 AM hasta 2:00 PM, en un periodo del 3 de febrero al viernes 13 del mismo mes.