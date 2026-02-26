Nueva amenaza de bomba hace desalojar edificio del Poder Judicial en CDMX

Amenaza de bomba Personas trabajadoras y oficinistas fueron desalojadas de diferentes edificios tras la amenaza de un supuesto dispositivo explosivo.

Este jueves 26 de febrero, el edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México fue evacuado luego de recibir una presunta amenaza de bomba. Una situación similar ocurrió el día de ayer en la torre Prisma, donde las oficinas también fueron desalojadas tras recibir una amenaza igual, presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación como represalias por la muerte de El Mencho.

Amenaza de bomba genera desalojo en Poder Judicial

De acuerdo con la información preliminar, una persona trabajadora recibió una llamada donde se amenazó de un dispositivo explosivo en las oficinas de la Ciudad Judicial, ubicada en la Avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El día de ayer, un incidente muy similar ocurrió en la Torre Prisma, donde también se ubican oficinas de personal del Poder Judicial en Insurgentes Sur, de la colonia San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón. El personal de seguridad y Protección Civil realizó la revisión del inmueble y no encontró ningún peligro, por lo que las actividades se reanudaron con normalidad.

Hasta el momento, no se han registrado afectaciones ni personas heridas. Las amenazas se habrían realizados por presuntos integrantes del CJNG como parte de sus acciones de represalia por la reciente muerte de El Mencho en un operativo militar

El año pasado, la estrategia de las amenazas de bomba también se aplicó en diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismos que tuvieron que ser evacuados. En aquellos casos, estaban ligados a presuntos grupos incels con el objetivo de generar un caos similar al ocurrido en el CCH Sur.