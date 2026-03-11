¿Ya no podrás pedir Uber o Didi en el aeropuerto?: Guardia Nacional desplegará operativo especial en el AICM

Operativos contra Uber y Didi en el AICM La Guardia Nacional y el AICM trabajarán en conjunto para inhibir la operación de “servicios irregulares” de transportación terrestre en el aeropuerto; Uber responde al anuncio.

A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó a la ciudadanía de que emprenderá un operativo en coordinación con el Grupo Aeropuertario Marina para regular la operación de Uber o Didi, considerados “servicios irregulares” de transportación terreste en el aeropuerto.

Este comunicado fue realizado después de la manifestación de taxistas que fue convocada este miércoles 11 de marzo a las 9:00 horas, protesta que bloqueó el flujo en las dos terminales de la zona con el propósito de visibilizar el desacuerdo de los conductores contra las aplicaciones de taxis.

¿Está “prohibido” que Uber y Didi operen en los aeropuertos?

La mañana de este miércoles se llevó a cabo una manifestación de taxistas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, quienes protestaron contra las aplicaciones de taxi —como Uber o Didi— realizando bloqueos en la Terminal 1 y 2.

Esta movilización fue convocada e impulsada por integrantes de la organización Transportación Terreste “Nueva Imagen” A.C., quienes declararon que ninguna empresa de transporte terreste en el AICM brindaría servicio durante el tiempo de manifestación.

El propósito del bloqueo de taxistas fue señalar la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y autoridades el AICM.

De acuerdo con la convocatoria de los involucrados, la ley señalada prohíbe la operación de taxis por aplicación digital dentro de áreas federales, por lo que decidieron “levantar la voz”.

Guardia Nacional realizará operativos en el AICM para regular servicio de Uber y Didi

Tras la manifestación de taxistas realizada este miércoles 11 de marzo, autoridades del AICM comunicaron mediante su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, que realizarán operativos en coordinación con la Guardia Nacional para regular la operación de taxis pertenecientes a Uber o Didi dentro del aeropuerto.

El objetivo de estos operativos, mencionan, es “garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad", a través de inhibir la operación de los señalados como ”servicios irregulares".

#AICMinforma



En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Los operativos por parte de la Guardia Nacional iniciarán a partir del jueves 12 de marzo, según lo comunicado por el aeropuerto.

Este anuncio recibió opiniones inmediatas del público, quienes acusan a los taxis del aeropuerto de tarifas altas y no reguladas, por lo que las alternativas de aplicaciones de taxis brindan un “mejor servicio”, con precios más económicos, a los y las clientes.

Uber responde con un acuerdo federal que protege a sus conductores

El público internauta no fue el único que reaccionó a la noticia de los operativos de la Guardia Nacional en el AICM contra la operación de aplicaciones de taxis, pues la aplicación Uber levantó la voz contra la nueva medida.

La plataforma tecnológica de servicios de transporte señaló que una Jueza Federal ordenó respetar el amparo que permite a los conductores y conductoras de Uber la operación en el aeropuerto.

La resolución reafirma el derecho al libre tránsito y al empleo de los empleados y empleadas de Uber en todos los aeropuertos de México, pues la determinación judicial señala que: “las autoridades responsables cesen la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”.

En caso de que elementos de la entidad federal no respeten este acuerdo legal, podrían ser sancionados de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público.

“Uber confía en que esta resolución y la suspensión definitiva otorgada en octubre 2025, serán respetadas por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo”, redacta el comunicado.

Uber remarcó que no es un servicio “irregular” como fue señalado por las instituciones, sino una plataforma con más de una década en México y disponible en los aeropuertos de más de 15,000 ciudades alrededor del mundo.