Mañana no hay Metro; te decimos qué estaciones de la Línea 2 estarán cerradas (Imagen generada con IA)

Usuarios del Metro de la Ciudad de México deberán tomar previsiones este lunes 16 de marzo, ya que tres estaciones de la Línea 2 suspenderán operaciones durante toda la jornada.

El Metro de la CDMX anuncia cierre de estaciones de la Línea 2 este lunes 16 de marzo; la medida forma parte de los trabajos de mantenimiento y modernización que se realizan en esta ruta del Sistema de Transporte Colectivo.

El cierre afectará a miles de pasajeros que utilizan diariamente esta línea, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña. Las autoridades capitalinas pidieron anticipar los traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.





Qué estaciones del Metro estarán cerradas

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, las estaciones que permanecerán sin servicio desde el inicio de operaciones son:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Estas tres estaciones forman parte del tramo central de la Línea 2, por lo que el cierre provocará que los trenes no circulen en ese segmento durante el día. La suspensión responde a labores de mejora y mantenimiento en la infraestructura de la línea.





Cómo operará la Línea 2 del Metro

Aunque el servicio estará suspendido en ese tramo, la Línea 2 no dejará de operar completamente. El Metro informó que los trenes funcionarán en dos circuitos independientes.

El primero cubrirá el trayecto entre Tasqueña y Xola, mientras que el segundo operará de Cuatro Caminos a Pino Suárez. De esta manera, el tramo entre Xola y Pino Suárez será el único que permanecerá fuera de servicio.





Habrá apoyo con transporte alterno

Para facilitar la movilidad de los usuarios, el gobierno capitalino habilitará unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Estos autobuses brindarán servicio gratuito en ambos sentidos entre las estaciones Xola y Pino Suárez.

El apoyo operará durante toda la jornada, con el objetivo de cubrir el trayecto donde los trenes no circularán mientras continúan las obras de mejora en la Línea 2 del Metro capitalino.





El Metro tendrá horario especial

Cabe recordar que el lunes 16 de marzo es día festivo en México, por lo que el Metro operará con horario especial. Las corridas iniciarán a las 7:00 horas y concluirán a las 24:00 horas en toda la red.

Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios a mantenerse informados sobre el estado del servicio y planear sus recorridos con anticipación para evitar retrasos en sus traslados.